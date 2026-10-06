PSV, 2025/26 mali yılını yaklaşık yedi milyon euro net kârla kapattı. Eindhoven kulübü bunu salı günü duyurdu. Böylece öz sermaye 55 milyon euroya yükseldi ve kulüp tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı.

PSV'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre ciro, bir önceki mali yıldaki rekor tutarın altında kaldı. Bunun en büyük nedeni, beklentilerin altında kalan Avrupa serüveni. “Toplam işletme giderleri 157 milyon euroya yükseldi. Bunda oyuncu kadrolarının yapısı, organizasyonun ve tesislerin daha da profesyonelleştirilmesine yönelik yatırımlar ile Philips Stadı’nın genişletilmesine ilişkin fizibilite araştırmasının danışmanlık maliyetleri etkili oldu.”

PSV ayrıca dokuz milyon euroluk pozitif transfer geliri elde etti. “Ismael Saibari ve Joey Veerman’ın transferleri devam eden sezonda gerçekleştiği için 2025/2026 sonucuna dahil edilmedi.”

Pozitif net sonucun etkisiyle öz sermaye 55 milyon euroya çıktı. Mali yılın sonunda PSV'nin serbestçe kullanılabilir likit varlıkları 11 milyon euro seviyesindeydi.

Ticari alanda da PSV’nin yüzü gülüyor. “Sponsorluk ve hospitality gelirleri 46 milyon euronun üzerine çıkarak yeni bir rekor kırdı. Merchandise & Licensing de 12 milyon euroluk ciroyla yine rekor elde etti.”

Gelecek maçlar PSV Eredivisie 14:00 HEE

Geçen sezon bilet satışlarından elde edilen gelir 25 milyon euro oldu. PSV, iç saha olarak 26 maça ev sahipliği yapan Philips Stadı’nda toplam 880.000 taraftar ağırladı.