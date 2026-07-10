PSV, merkez savunma oyuncusu için bir teklif aldı ve oyuncunun ayrılmasına sıcak bakıyor

Eindhovens Dagblad gazetesi muhabiri Rik Elfrink’in bildirdiğine göre, PSV, Armando Obispo’nun transferi konusunda RC Lens ile görüşüyor.

PSV muhabiri, Cuma sabahı yaptığı haberde, Hollanda şampiyonu kulübün şu anda Lens ile transfer ücreti konusunda “görüşmelerde” olduğunu belirtti. Fransız kulübün, bu defans oyuncusu için bir teklifte bulunduğu iddia ediliyor.

Teklifin tutarı (henüz) bilinmiyor. Curaçao milli takımında forma giyen Obispo’nun Eindhoven’daki sözleşmesinin süresi sadece bir yıl kaldı ve Transfermarkt’a göre piyasa değeri dört milyon avro.

Obispo, PSV’nin altyapısından yetişti ve Vitesse’ye kiralandığı bir yıl hariç, tüm kariyeri boyunca Eindhoven’da forma giydi.

27 yaşındaki stoper, PSV formasıyla toplam 130 maça çıktı. Yedi gol attı ve iki asist yaptı.

Kulübüyle birlikte dört kez Hollanda şampiyonu oldu. İki kez Eurojackpot KNVB Kupası’nı kazandı ve üç kez Johan Cruijff Kupası’nı kaldırdı.

Lens ile önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi’nde oynayacak. Kulüp, geçen yıl Ligue 1’de Paris Saint-Germain’in altı puan gerisinde ikinci sırada yer almıştı.