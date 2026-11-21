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Guus Til, cumartesi akşamı NEC ile PSV arasında oynanan lig maçında büyük şaşkınlık yarattı. Eindhoven ekibinin ofansif orta saha oyuncusu, ikinci yarıda Ahmetcan Kaplan ile gerilim yaşadı ve savunmacıyı yere itti.

Goffertstadion'daki bu karşılaşma yaşandığında PSV rahat bir konumdaydı. Eindhoven ekibi 0-3'lük üstünlüğünü korurken bir anda tansiyon yükseldi.

İkinci yarının başlamasından 15 dakika sonra Til, Kaplan ile girdiği hava topu mücadelesini kaybetti. PSV'li oyuncu, ardından sarsılmış hâlde yerde kaldı.

Bunun üzerine Kaplan, rakibinin yanına gidip hesap sormaya karar verdi. Bundan açıkça hoşlanmayan Til, hızla ayağa fırlayıp NEC'li savunmacıyı yere itti.

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Bu dikkat çekici olay, hakem Jeroen Manschot'un hemen önünde yaşandı. İki oyuncuya bir metreden daha yakın olan hakem, pozisyonu net biçimde gördü.

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ESPN yorumcusu Mark van Rijswijk gördüklerine inanamadı. "Til ne yapıyor? Til ne yapıyor?" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

Van Rijswijk sözlerini şöyle sürdürdü: "Kaplan, 'Numara yapıyorsun' der gibi görünüyor; gerçekten öyle olsun ya da olmasın. Ama Til neden yine böyle tepki veriyor?"

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Yorumcu, konuk ekibin rahat üstünlüğünü de göz önüne alarak PSV'li oyuncunun tepkisini anlamakta güçlük çekti: "İkinci yarıda PSV açısından hiçbir sorun yok, çünkü pek bir şey olmuyor."

Bu sırada iki takımın oyuncuları Manschot'un etrafında toplandı. Hakem, hem Til'e hem de Kaplan'a sarı kart gösterdi. Van Rijswijk yalnızca PSV'li oyuncunun cezalandırılmasını bekliyordu. Nijmegenli taraftarlar da hakemin kararını yüksek sesli ıslıklarla protesto etti. Ardından hakemin annesine yönelik hakaret içeren tezahüratlar duyuldu.

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NEC taraftarları için işleri daha da kötüleştiren gelişme, gerginliğin hemen ardından PSV'nin yeniden gol bulması oldu. Eindhoven ekibinin bir sonraki hücumunda Ruben van Bommel skoru 0-4'e getirdi.

Manschot'un kararı X'te de büyük şaşkınlık yarattı. Bir futbolsever, "Bu neden kırmızı kart değil?" diye sordu. Bir başkası ise "Burada neden iki sarı kart gösterildiğini ve Til'e vurma hareketi nedeniyle doğrudan kırmızı kart verilmediğini bilmek isterdim" diye yazdı.

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Birçok izleyici, Til'in rahat bir üstünlük varken neden kendisini bu kadar kolay provoke ettirdiğini de anlamadı. Yorumlardan birinde, "Til'in 0-3 öndeyken böyle tepki vermesinin sebebini bilmek isterdim" denildi. Bir başka kullanıcı ise "Böyle bir tepkiyle kırmızı kart görme riskini alıyor, bu da çok aptalca olurdu!" ifadelerini kullandı.