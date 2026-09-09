PSV’li Mauro Júnior, Brezilya Milli Takımı’na ilk kez çağrılarak en büyük ödülünü aldı

Mauro Júnior için harika haber: PSV'nin 27 yaşındaki kaptanı, ilk kez Brezilya Milli Takımı'na çağrıldı ve teknik direktör Carlo Ancelotti'den Seleção formasıyla ilk maçına çıkma şansı aldı. Brezilya, eylül sonu ve ekim başında Avustralya ve Hindistan'a karşı üç hazırlık maçı oynayacak.

Mauro, geçmişte Brezilya'nın çeşitli genç milli takımlarında 24 kez forma giymişti, ancak A Milli Takım'dan davet şimdiye kadar gelmemişti. Bu ödül, 2017'de Eindhoven'a gelişinden bu yana PSV'nin A takımında 206 resmi maça çıkan savunmacı için 27 yaşında sonunda geldi.

Brezilyalı oyuncu, son yıllarda birkaç kez PSV'den ayrılmaya yakın görünse de her seferinde sonunda Eindhoven'da kaldı. Mauro, bu sezon ayrıca Jerdy Schouten'in sakatlığı nedeniyle kaptanlık pazubandını takıyor ve şimdi buna ülkesinden gelen ilk davet de eklendi.

Mauro'nun seçilmesi, Ancelotti'nin Dünya Kupası'nın ardından başlattığı büyük yenilenme hamlesine uyuyor. Dünya şampiyonasındaki final turnuvasında gerçekten forma giyen oyunculardan yalnızca dokuzu yeniden seçildi ve Mauro, yeni grupta Seleção formasıyla ilk maçını bekleyen sekiz oyuncudan biri. Brezilya, 25 ve 29 Eylül'de Avustralya ile karşılaşacak, ardından 3 Ekim'de Hindistan'la oynayacak.

Kaleciler: Hugo Souza (Corinthians), Pedro Morisco (Coritiba) ve Otávio (Cruzeiro).

Savunmacılar: Arthur Dias (Athletico-PR), Douglas Santos (Zenit St. Petersburg), Gabriel Magalhães (Arsenal), Jair (Nottingham Forest), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Matheuzinho (Corinthians), Mauro Júnior (PSV), Vitor Reis (Manchester City) ve Wesley (AS Roma).

Orta sahalar: Andrey Santos (Manchester United), Breno Bidon (Corinthians), Bruno Guimarães (Arsenal), Danilo Santos (Botafogo), Douglas Luiz (Juventus) ve Gabriel Bontempo (Santos).

Forvetler: Endrick (Real Madrid), Estêvão (Chelsea), João Pedro (Chelsea), Pedro (Flamengo), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth), Samuel Lino (Flamengo) ve Vinícius Júnior (Real Madrid).