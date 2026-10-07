PSV’li Mauro Júnior, Brezilya formasıyla ilk maçına çıktıktan sonra Carlo Ancelotti, Vinícius Júnior ve Gabriel Magalhães’e büyük minnettarlık duyuyor

Mauro Júnior, ESPN’e verdiği röportajda kendisi için unutulmaz geçen milli takım arasını değerlendirdi. Brezilyalı PSV’li oyuncu, yalnızca milli takım kadrosunda ilk kez yer almakla kalmadı, şu ana kadar üç kez de milli formayı giydi.

Mauro, 25 Eylül’de Avustralya’ya karşı oynanan ve 1-1 biten maçta Douglas Santos’un yerine son 15 dakikada oyuna girerek Seleção formasıyla ilk maçına çıktı. 29 Eylül’de yine Avustralya ile oynanan bir sonraki hazırlık karşılaşmasında ise 2-4 kazanılan maçta ilk 11’de başlayarak ilk kez sahaya çıktı.

Brezilya daha sonra Kolkata’ya uçtu ve burada Hindistan’ı 0-4 mağlup etti. Mauro maça yedek kulübesinde başladı, bir saatin ardından oyuna girdi ve bu yarım saatte çizgiden çıkardığı top ile Samuel Lino’nun attığı 0-4’lük golde yaptığı asistle fark yarattı.

Mauro şu anda yeniden Hollanda’da ve PSV ile birlikte Eredivisie’nin cuma günü sc Heerenveen’e karşı oynanacak dönüşüne hazırlanıyor. Ancak kendisi için harika bir deneyime dönüp bakmaya da vakit ayırdı ve üst düzey teknik direktör Carlo Ancelotti ile çalışmanın nasıl bir şey olduğunu anlattı.

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“O efsanevi bir teknik direktör” diyor 27 yaşındaki sağ ayaklı oyuncu. “Grubu yönetme şekli çok güzel. Çok nazik bir insan ve bana ilk maçta süre vererek çok büyük güven verdi. Bana güveniyor.”

“Avustralya’ya karşı ilk maçıma çıktığımda bana sahada ileride durmamı söyledi. Aldığım her topu ortaya yapmalıydım, çünkü ben oyuna girdiğimde 1-0 gerideydik. İkinci maçta ise akıllı olmam gerektiğini söyledi, çünkü önümde Vinícius Júnior oynuyordu. Ona yardım etmem gerekiyordu.”

“Savunma yaptım ve Vinícius’un kendi oyununu oynayabilmesi için ona özgürlük tanımak adına elimden geleni yaptım” diyor Mauro. Brezilya genç milli takımlarında daha önce de Vinícius ile birlikte oynayan Mauro, “Çok özeldi” ifadelerini kullandı. “Onunla oynadığımda hâlâ orta saha oyuncusuydum, şimdi ise bir bekinim” diyerek gülüyor.

“Çok güzel bir şeydi. Onunla oynadığımda şu an olduğu süperstar değildi. Çok güzeldi ve gruba uyum sağlamamı da kolaylaştırdı. Gabriel Magalhães ile de iyi bir ilişkim var. Çok, çok güzeldi.”



