PSV, Kodai Sano için yurt dışından ciddi bir rekabetle karşı karşıya

Kodai Sano için rekabet artık iyice kızıştı. NEC’in orta saha oyuncusunu sadece PSV değil, VfB Stuttgart ve TSG Hoffenheim de kadrosuna katmak istiyor. Bu haberi SoccerNews’ten Mounir Boualin verdi.

PSV'nin Sano'ya olan ilgisi uzun süredir biliniyordu, ancak şu ana kadar Nijmegen'e henüz somut bir teklif yapılmadı. Muhtemelen Eindhoven ekibi, Ismael Saibari'nin transfer gelirlerine bağlı kalıyor.

Geçtiğimiz sezonun en yıldız oyuncusu, Bayern Münih'e transfer olmak üzere. Almanya'nın rekor şampiyonu, şu ana kadar 50 milyon euroluk bir teklifte bulundu.

Sano için henüz resmi bir teklif yapılmamış olsa da, PSV'nin teknik kadrosu Japon oyuncuya ilgilerini zaten bildirmiş durumda. Joey Veerman'ın beklenen ayrılışı da etkisiyle Sano, transfer listesinin üst sıralarında yer alıyor.

PSV'nin bekleyişi nedeniyle, bu fırsatı değerlendirmek isteyen başka kulüpler de ortaya çıktı. Boualin'e göre, özellikle Bundesliga'dan yoğun ilgi var. Stuttgart ve Hoffenheim, Sano'yu yurtdışına transfer olmaya ikna etmeyi umuyor. Ayrıca, Premier League'den adı açıklanmayan birkaç kulüp de Sano'yu kadrosuna katmak istiyor.

Bu ilginin ne kadar somut olduğu şu anda bilinmiyor. Ancak Stuttgart'ın, PSV gibi, NEC ile temasa geçmeden önce bir oyuncunun satışını beklediği açık. Alman kaynaklara göre Nijmegen kulübü, Sano için tam 20 milyon euro istiyor.

Sadece PSV bu rakamdan biraz indirim alabilir. Bunun nedeni, NEC'in Couhaib Driouech'e olan ilgisiyle ilgili. Sano makul bir bedel karşılığında Eindhoven'a transfer olursa, PSV kanat oyuncusu için yapılacak pazarlıklarda biraz daha esnek davranacaktır.