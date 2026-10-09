PSV, cuma akşamı sahasında sc Heerenveen karşısında zorlu geçen maçı kazandı. Peter Bosz'un ekibi, Philips Stadyumu'nda Guus Til'in golüyle öne geçti ancak Frizyalıların çok sayıdaki fırsatı değerlendirememesi sayesinde şanslıydı. Marcus Linday'in kendi kalesine attığı gol, devre arasında sonra skoru 2-0'a getirdi. PSV'li Armando Obispo ise bu ikinci golden hemen önce hakem Joey Kooij'dan ikinci sarı kart görmeden kurtuldu.

Bosz, Heerenveen karşısında ilk 11'de Esmir Bajraktarevic'e görev verdi ve bu tercihinde Ivan Perisic ile Dennis Man'ın önüne geçti. PSV maça hücum ağırlıklı başladı ve Ruben van Bommel, Noah Fernandez ile Sven Mijnans'la skor perdesini açma fırsatları yakaladı. Ancak konuk ekip bundan hiç etkilenmedi ve özellikle Maxence Rivera ile Matej Kovar'ın kalesinde tehlike yarattı.

Rivera, yirmi dakika dolmadan Heerenveen'i öne geçirme adına tam üç fırsat buldu. Fransız oyuncu önce auta yakın vurdu, ardından uzak mesafeden çektiği şutta Kovar topu üst direğin üzerinden çeldi ve sonrasında Çek kaleciyle karşı karşıya kaldığı net fırsatı değerlendiremedi. PSV büyük bir tehlike atlattı ve 29. dakikada diğer tarafta golü buldu.

Bajraktarevic topu sağ kanattan ceza alanına gönderdi, burada Heerenveen kalecisi Bernt Klaverboer ortayı ancak kısmen uzaklaştırabildi. Top, tam olarak Til'in kafasına geldi ve o da arka direkte 1-0'ı ağlara gönderdi. Hollanda Milli Takımı oyuncusu için bu gol, bu sezon sekiz maçta ligdeki beşinci golü oldu.

Açılış golünden üç dakika sonra, Van Bommel'in Kovar'ın uzun pasının ardından ayağıyla Sam Kersten'in yüzüne temas ettiği tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Heerenveen savunmacısı tedavi görmek zorunda kaldı ancak hakem Joey Kooij kartlarına başvurmadı ve yalnızca serbest vuruş verdi. Sonrasında da Heerenveen tehlikeli olmaya devam etti, ancak Linday devre bitmeden kısa süre önce önemli bir fırsatı değerlendiremedi.

İkinci yarının başlamasının ardından PSV, Heerenveen'in baskısından neredeyse hiç çıkamadı. Dylan Vente bir serbest vuruşta topu baraja nişanladı, ardından Courtens ile Vente savunmadaki hatalardan yararlandı ancak bunu gole çeviremedi. 57. dakikada Kersten, ileri çıkan Kovar ile yaşadığı temas sonrası yerde kaldı fakat Kooij, konuk ekibe serbest vuruş vermek için bir neden görmedi.

Birkaç dakika sonra PSV, hakemin kritik bir kararından bir kez daha kurtuldu. Zaten sarı kartı bulunan Obispo rakibini tuttu, ancak ikinci sarı kartı görmedi. Bu durum, itirazı nedeniyle kendisi sarı kart gören Heerenveen orta sahası Linday'in büyük tepkisine yol açtı. Bosz kısa süre sonra müdahalede bulunarak Obispo'yu kenara aldı, Perisic ile Filip Kostic'i de oyuna sürdü.

Bu değişiklikler neredeyse anında karşılığını verdi; PSV, 68. dakikada Perisic'in kullandığı kornerden farkı ikiye çıkardı. Kostic topu kaleye doğru kafayla yönlendirdi, ardından top Linday'e çarparak çizgiyi geçti ve Maas Willemsen golü önlemekte geç kaldı.

Heerenveen, maçı yeniden heyecanlı hale getirecek gücü artık bulamadı. Bosz ayrıca 82. dakikada 18 yaşındaki Shuryjano Cornecion'a PSV A takımındaki ilk maçını oynama fırsatı verdi, ardından Eindhoven ekibi karşılaşmayı rahat biçimde tamamladı. Mijnans üçüncü gole çok yaklaştı ancak 16 metreden yaptığı vuruş az farkla auta gitti. Böylece maç 2-0 sona erdi.