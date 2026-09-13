Matej Kovár, pazar akşamı PSV’nin Sparta Rotterdam ile sahasında oynadığı maçta son derece acı bir an yaşadı. Kaleci, Milan Zonneveld’in açılış golünde bariz bir hata yaptı ve ardından hayal kırıklığını açıkça gösterdi.

Sparta, maçın ilk 15 dakikasının ardından Philips Stadı’nda sürpriz şekilde öne geçti. Bas Kuipers’in uzun topunun ardından Zonneveld, Eindhoven ekibinin savunmasından kurtuldu ve bunun üzerine Kovar tehlikeyi önlemek için kalesinden çıktı.

Bu, PSV kalecisi için tamamen ters gitti. Kovar topu kolayca uzaklaştırabilecek gibi görünüyordu, ancak topu ıskaladı ve böylece Zonneveld boş kaleye 0-1’i yuvarlamak için serbest bir alan buldu.

Ardından ESPN görüntülerinde Kovar’ın büyük hatasına nasıl tepki verdiği net şekilde görülüyor. Çek kaleci açıkça şu sözleri bağırıyor: “Puta madre.”

PSV adına bu hata, Sparta ile oynanan karşılaşmaya dramatik bir başlangıç anlamına geldi. Teknik direktör Peter Bosz’un ekibi bundan önce Guus Til ile bir fırsat yakalamıştı, ancak ilk büyük şansında vuran taraf konuk ekip oldu.

Sonuçta Kovar’ın geriye düşmüş şekilde bakmak zorunda kaldığı süre uzun olmadı. 23. dakikada Sven Mijnans skora yeniden dengeyi getirdi ve böylece PSV erken gelen gole verilen zararı telafi etti.

Bosz, Sparta karşısında Ivan Perisic, Ricardo Pepi ve Ruben van Bommel gibi isimleri yedek başlattı. Hücum hattında ise Esmir Bajraktarevic, Til ve Amir Bouhamdi tercih edildi.







