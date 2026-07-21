PSV için yeni bir transfer şoku: Adamo Nagalo’nun ardından bir anlaşma daha suya düştü

PSV için yeni bir aksilik. Eindhovens Dagblad gazetesinin haberine göre, Armando Obispo konusunda RC Lens ile yapılan anlaşma da suya düştü. Daha önce de Eindhoven ekibi, Adamo Nagalo’nun transferinin de sonuçsuz kaldığını görmüştü.

Bu haftanın başlarında, zorlu müzakerelerin ardından Obispo'nun transferi konusunda nihayet bir anlaşmaya varılmıştı. Birkaç teklifin reddedilmesinin ardından PSV, sonunda istediği tutarı elde etmişti. Fransız tarafı tavrını değiştirmiş ve Brabant ekibine 5,5 milyon euro ödeyecekti.

Eindhovens Dagblad gazetesine göre, savunma oyuncusunun resmi olarak Lens'in oyuncusu olabilmesi için sadece kişisel şartların tamamlanması gerekiyordu. Ancak ED, bu görüşmelerin sonuçsuz kaldığını belirtiyor. Sözlü olarak bir anlaşma sağlanmış olsa da, bu anlaşma kağıda dökülemedi.

Nagalo gibi Obispo da henüz sağlık kontrolünden geçmedi. Anlaşmanın tam olarak ne nedenle bozulduğu şimdilik belirsizliğini koruyor. Ne PSV ne de Lens bu konuda açıklama yapmıyor.

Gazete ayrıca, PSV’nin transfer planlarını değiştirmesi gerekmediğini de bildiriyor. Bir sol bek ve bir stoper, Peter Bosz’un takımının aradığı takviyeler olmaya devam ediyor.

Obispo ise Nagalo’nun aksine planlarda yer alıyor. Curaçao’lu oyuncunun mutlaka ayrılması gerekmiyordu ve hâlâ Bosz’un sportif planlarının bir parçası. Aynısı Burkina Faso’lu takım arkadaşı için geçerli değil. O ayrılabilir. Söylentilere göre Konyaspor onu kadrosuna katmak istiyor, ancak bu sadece kiralık olarak gerçekleşebilir.