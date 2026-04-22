PSV, sadece lig şampiyonluğunu kazanarak vasatın altında bir sezon geçirdi. Voetbalzone, her iş günü Hollanda'nın en iyi kulüpleri hakkında bir tezi ortaya koyuyor. Ayrıca, geleneksel ilk üçün dışındaki takımlara da düzenli olarak yer veriliyor. Bu sezon PSV, VriendenLoterij Eredivisie tarihindeki en erken şampiyonluğu elde etmeyi başardı, ancak Eindhoven ekibi Şampiyonlar Ligi'nde kış tatiline girmedi ve Eurojackpot KNVB Kupası yarı finalinde NEC'e 3-2 yenildi. Sizce PSV bu sezondan daha fazlasını elde etmeliydi mi? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşın!

Nisan ayının ilk hafta sonu, PSV için çok özel bir hafta sonu olabilirdi. Kulüp maçını kazanır ve rakibi Feyenoord puan kaybederse, Hollanda'nın tarihindeki en erken şampiyonu olacaktı. Eindhoven ekibi, 4 Nisan Cumartesi günü FC Utrecht'i dramatik bir şekilde yenerek görevini yerine getirdi. Couhaib Driouech 93. dakikada 4-3'ü getiren golü attı ve PSV şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Bir gün sonra Feyenoord, FC Volendam'ı geçemedi ve PSV'nin 27. lig şampiyonluğu kesinleşti.

PSV, Eredivisie'nin en erken şampiyonu olma rekorunu 5 Nisan'a çekmiş olsa da (1978'de 8 Nisan'da şampiyon olmuştu), kulüp kupayı daha önce de havaya kaldırabilirdi. Çünkü Utrecht ile oynanacak maçtan önceki iki maç kaybedilmişti. PSV, 22 Mart'ta bu sezon ikinci kez, yeni yükselen Telstar'a (3-1) yenilmiş ve bir hafta önce de NEC'e (2-3) mağlup olmuştu. Ayrıca kulüp, Ocak ayında alt sıralarda yer alan NAC Breda'ya karşı puan kaybetti (2-2) ve üç hafta sonra yine yeni yükselen bir takım olan FC Volendam'a yenildi (2-1). Bu sonuçlar, Eredivisie'de yenilmez gibi görünen PSV'nin rekoru çok az bir farkla kırmasına neden oldu.

Lig mücadelesinin yanı sıra, Eindhoven ekibi Avrupa'da da boy gösterdi ve en üst düzeyde, yani Şampiyonlar Ligi'nde yeteneklerini sergileme fırsatı buldu. Geçen yıl, lig şampiyonu Juventus'u eleme turunda (iki maç toplamında 4-3) yenerek çeyrek finale yükselme başarısını göstermişken, bu kez hayal kırıklığı yaşattı. PSV, en iyi 24 takım arasına giremedi ve son 28 takım arasında, eleme turlarına son olarak kalan SL Benfica'nın bir puan altında, 28. sırada yer aldı.

Kura çekildikten sonra PSV'nin daha iyi bir kura çekebileceği konuşuluyordu. Kulüp, aralarında İngiltere ve İtalya şampiyonları Liverpool ve Napoli'nin de bulunduğu takımlarla karşılaşmak zorunda kaldı ve ayrıca Atlético Madrid, Newcastle United ve Bayer Leverkusen ile de oynadı. PSV zorlu bir kura çekmiş olsa da, maçları etkileyici bir şekilde kazandı. Eindhoven ekibi, Napoli'yi kendi sahasında mağlup etti (6-2) ve Anfield'da dört gol attı (Liverpool'a karşı 4-1 galibiyet). Ancak PSV, en önemli maçlarda puan kaybetti. Kendi sahasında Belçikalı Union Sint-Gilloise'den ağır bir yenilgi aldı (1-3) ve Olympiakos deplasmanında sadece bir puan topladı (1-1).

PSV, kupa turnuvasında da başarı elde edemedi. Eindhoven uzun süre potansiyel bir çifte kupayı hayal etti, ancak yarı finalin ardından şehir eli boş kaldı; PSV, NEC'e yenildi ve Nijmegen ekibi, ülke şampiyonunun yerine De Kuip'e gitme hakkı kazandı.

Kupa yarı finalindeki mağlubiyetin ardından analist Kenneth Perez, Peter Bosz'un takımını eleştirdi ve ESPN programı Voetbalpraat'ta PSV'nin vasatın altında bir sezon geçirdiğini belirtti. Danimarkalı eski futbolcu, Transfermarkt'a göre rakibi Feyenoord'dan neredeyse 70 milyon euro daha değerli olan bu kadroyla Bosz'un kupa finaline ulaşması ve Şampiyonlar Ligi'nde kış tatiline girmesi gerektiğini düşünüyor.