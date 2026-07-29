İtalyan transfer gazetecisi Rudy Galetti'nin haberine göre PSV, Giorgi Tsitaishvili'yi kadrosuna katma konusunda ciddi bir şansa sahip. 25 yaşındaki kanat oyuncusu, Dinamo Kiev'den ayrılmasının ardından bonservissiz durumda.

Şu anda teknik direktör Peter Bosz'un kanatlarda elinde yeterince seçenek bulunuyor. Ruben van Bommel ve Couhaib Driouech ile birlikte kadroda iki sol kanat yer alırken, Dennis Man ile Esmir Bajraktarevic de sağ kanatta görev yapabiliyor. Ayrıca Ivan Perisic her iki kanatta da oynayabiliyor.

Yine de ilave bir takviye için arayış sürüyor. Bu durum, sakatlıktan dönen Van Bommel ya da Perisic'in olası ayrılığıyla bağlantılı olabilir. 37 yaşındaki Hırvat, eski aşkı Inter'e dönmek istediğini gizlemedi.

Tsitaishvili, hem sol hem de sağ kanatta görev yapabilen çok yönlü bir kanat oyuncusu. Gürcistan Milli Takımı oyuncusu; hızı, driplingleri ve doğrudan oyun tarzıyla tanınıyor, ayrıca bire birlerde rakibinin üzerine gitmeyi seviyor. İki ayağını da kullanabilmesi sayesinde sahanın her iki tarafında da değerlendirilebiliyor.

25 yaşındaki hücum oyuncusu futbol eğitimini Dinamo Kiev'de aldı, ancak son yıllarda çeşitli kulüplerde kiralık olarak forma giydi. Geçen sezon FC Metz formasıyla 35 maça çıkan Tsitaishvili, 3 gol atıp 2 asist yaptı. Sözleşmesi bu yaz sona erdiği için oyuncu bonservissiz olarak transfer edilebiliyor.

PSV de bundan faydalanmak istiyor. Galetti'ye göre Eindhoven ekibi, Freiburg ile birlikte "en güçlü adaylar" konumunda. Tsitaishvili ise henüz bir karar vermedi.

Ancak en azından Suudi Arabistan'a gitmeyeceğini net şekilde ortaya koydu. Hücum oyuncusunun elinde Al Taawoun'dan son derece kazançlı bir teklif vardı, ancak Orta Doğu'dan gelen milyonları reddetti. Kariyerine mutlaka Avrupa'da devam etmek istiyor.