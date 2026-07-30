PSV, Hollanda Milli Takımı formasını 21 kez giymiş bir oyuncunun transferini düşünüyor

Eindhovens Dagblad'ın perşembe günü bildirdiğine göre PSV, Lutsharel Geertruida ile ilgileniyor. Ancak Hollanda'nın son şampiyonunun, Hollanda Milli Takımı'nda 21 kez forma giyen savunmacı için RB Leipzig ile gerçekten masaya oturup oturmayacağı henüz belirsiz.

Söz konusu gazete, Leipzig'in Hollanda Milli Takımı oyuncusunun bonservisi için yüksek bir bedel görmek istediğini vurguluyor. Bu nedenle asıl pürüzün bu olması ihtimali bulunuyor.

PSV, sağ bek ve stoper pozisyonları için seçeneklere bakıyor. Geertruida da sportif direktör Earnest Stewart'ın adaylarından biri olarak öne çıkıyor.

Görünüşe göre PSV'nin Geertruida için en az 20 milyon euro ödemesi gerekiyor ve bu rakam şu anda Eindhoven ekibi için sorun gibi görünüyor. Bir kiralama dönemi belki çözüm sunabilir, ancak bunun PSV için ne kadar mümkün olduğu belirsiz.

Geertruida'nın Leipzig ile sözleşmesinde daha üç sezon bulunuyor. Feyenoord'un eski savunmacısı, geçen sezon Sunderland'e kiralanmıştı ancak İngiliz ekibi oyuncuyu kadrosunda tutmak istemedi.

Transfermarkt, Geertruida'nın mevcut değerini 20 milyon euro olarak tahmin ediyor. Savunmacı şu anda yeni Bundesliga sezonunun hazırlıklarını sürdürüyor. Leipzig için sezon, 29 Ağustos'ta Borussia Mönchengladbach maçıyla başlayacak.

Geertruida, Dünya Kupası öncesinde Hollanda Milli Takımı'nın yedek listesinde yer almıştı. Jurriën Timber sakatlığı nedeniyle kadrodan çekilince Ronald Koeman tarafından daha sonra çağrıldı.