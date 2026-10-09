Ruben van Bommel, cuma akşamı PSV’nin sahasında sc Heerenveen ile oynadığı maçta bir kez daha büyük tartışma yarattı. PSV’nin hücum oyuncusu, 32. dakikada savunmacı Sam Kersten’e ayağıyla doğrudan yüzüne vurdu, ancak kart görmeden kurtuldu. Sosyal medyada bazı izleyiciler, hakem Joey Kooij’in kararına öfkeyle tepki gösterdi.

Olay, PSV kalecisi Matej Kovár’ın uzun vuruşunun ardından yaşandı. Van Bommel ayağını topa doğru kaldırırken, Kersten de topu kafasıyla uzaklaştırmaya çalıştı. PSV’li oyuncu topu tamamen ıskaladı ve Heerenveen savunmacısının yüzüne sert şekilde temas etti.

Kersten büyük acıyla yere düştü ve sağlık ekibinin müdahalesine ihtiyaç duydu. Kooij, Heerenveen lehine serbest vuruş verse de Van Bommel’i ne sarı ne de kırmızı kartla cezalandırdı. Bu nedenle Kersten, yeni kural gereği tedavisinin ardından bir dakika daha kenarda beklemek zorunda kaldı.

Kooij’in kararı sosyal medyada büyük tepki çekti. X’te öfkeli bir izleyici, “Van Bommel birinin yüzüne tam anlamıyla vuruyor, topa dokunmuyor ve hiçbir şey olmuyor. Bu sezon kırmızı karttan kurtulduğu ikinci pozisyon. Van Bommel daha kaç kez bundan sıyrılacak? Yazıklar olsun!” diye yazdı.

Dikkat çeken nokta ise, şu anda Borussia Dortmund’da oynayan Joey Veerman’ın bu sezonun başlarında benzer bir hareket nedeniyle kırmızı kart görmüş olması. AZ’ye karşı Johan Cruijff Schaal mücadelesinde, o dönem PSV orta sahasında görev yapan oyuncu, Mexx Meerdink’in başına kramponlarıyla temas etmişti.

Bir başka izleyici ise daha önceki bir olayı hatırlattı: “Van Bommel’in birilerini ne kadar sık biçtiğini görünce, bunun Bouwman pozisyonunda kesinlikle kazara olmuş olması mümkün değil.”

Burada elbette 5 Eylül’de Ajax ile PSV arasında oynanan lig zirvesindeki ve PSV’nin 3-1 kazandığı maçta Van Bommel’in yaptığı çok konuşulan faule gönderme yapılıyor. Hücum oyuncusu, 80. dakikada kafayla topa giden Ajax savunmacısı Aaron Bouwman’a sert girdi. Hakem Sander van Eijk, o çarpışmayı o dönemde yalnızca sarı kartla cezalandırmıştı.







