Essiën Bassey, Avusturyalı Sturm Graz kulübünün yoğun ilgisini çekiyor. Eindhovens Dagblad gazetesine göre, PSV’nin 19 yaşındaki sağ bek oyuncusu, bu sezonun ardından Avusturya liginde şu anda ikinci sırada yer alan kulüple çok yıllık bir sözleşme imzalayabilir.

ED'den PSV gözlemcisi Rik Elfrink'e göre, Sturm Graz Bassey'i hemen A kadrosuna katmak istiyor. Avusturyalılar transferi ciddiye alıyor, ancak PSV şu anda savunma oyuncusunun ayrılmasına izin vermiyor.

Bassey'in Eindhoven'daki sözleşmesi 2027 ortasına kadar devam ediyor. PSV, bu yılın başlarında sözleşmesindeki bir opsiyonu kullanmış ve şu anda Jong PSV'de forma giyen ve A takımdaki resmi ilk maçını bekleyen kanat bekinde hâlâ büyük potansiyel görüyor.

Eindhoven kulübü, Bassey'nin sözleşmesini yeniden müzakere ederek uzatmak istiyor. Genç defans oyuncusu, genç oyuncuların hızla gelişebileceği bir kulüp olarak kendini tanıtan Sturm Graz'ın hikayesinden etkilenmiş durumda.

Sturm Graz ayrıca Şampiyonlar Ligi ön eleme turlarına katılmaya hazırlanıyor. PSV'de Bassey, şimdilik teknik direktör Peter Bosz'un planlarında henüz sabit bir yer tutmuyor. Ancak Sturm Graz'ın transfer görüşmelerinde ilerleme kaydetmemesi durumunda, yeni sezon hazırlıklarında A takımda kendini öne çıkararak dikkatleri üzerine çekme şansı var.

PSV'nin Bassey'in olası transferi için ne kadar talep edeceği bilinmiyor. Sturm Graz'ın yanı sıra Almanya ve Hollanda'dan da birçok kulüp, sağ bek oyuncusunun performansını yakından takip ediyor.