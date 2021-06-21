PSV - Galatasaray maçına taraftar alınacak mı?

Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda mücadele edecek olan temsilcimiz Galatasaray'ın deplasmanda oynayacağı PSV maçında taraftarlar yer alabilecek.

Geçtiğimiz sezonu ikinci sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi ön eleme turuna katılma hakkı kazanan Galatasaray, Hollanda'nın PSV Eindhoven takımıyla eşleşmişti.

Hollanda ekibi resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla, 20 Temmuz'da Philips Stadyumu'nda oynanacak mücadeleye seyirci alınacağını duyurdu.

Karşılaşmayı tribünlerden takip etmek isteyen taraftarların Hollanda hükümetinin uyguladığı protokeller gereği aşılı olması gerekmekte.

PSV Eindhoven'ın maçlarını oynadığı Philips Stadyumu 35 bin kişi kapasiteli.

Rövanş ne zaman?

Galatasaray ile PSV Eindhoven arasında Hollanda'da oynanacak ilk karşılaşmanın rövanşı ise, bir hafta sonra 27 Temmuz'da Türk Telekom Arena'da oynanacak.

İstanbul'da oynanacak mücadelede tribünlere alınacak taraftarlarla ilgili bilgilendirme, karşılaşmaya yaklaşan günlerde duyurulacak.

Eşleşmede bir üst tura çıkma hakkı kazanan takım, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak için iki eleme turu daha oynayacak. Bu eleme turlarını geçen taraf, Şampiyonlar Ligi grupları için kura çekimine katılmaya hak kazanacak.