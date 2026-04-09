PSV formasıyla 141 maça çıkan oyuncu geri dönmeyi çok istiyor: "Bana harika bir fikir gibi geliyor"

Érick Gutiérrez, PSV'ye geri dönmeyi çok istiyor. Meksika'nın Chivas takımında forma giyen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, gazeteci Jesper Langbroek'in "Viva Futbol" adlı kitabında bunu dile getiriyor.

Gutiérrez, 2018 ile 2023 yılları arasında PSV formasıyla 141 maça çıktı. Ardından 36 kez milli olan oyuncu, memleketine geri döndü.

Deneyimli Gutiérrez'in Chivas ile sözleşmesi 2027 ortasına kadar devam ediyor, ancak en çok Eindhoven'a dönmeyi istiyor. “PSV için birkaç yıl daha oynamak bana harika geliyor. Şu anda sahip olduğum tüm deneyimlerle, ilk dönemimden daha fazla katkı sağlayabilirim.”

“O zamanlar gençtim ve öğrenmem gereken çok şey vardı. Şimdi daha yaşlıyım ve her şeyi yaşadım, ancak başarıya olan açlığımı kaybetmedim. Umarım önümüzdeki yıllarda geri dönme şansı olur,” dedi Gutiérrez.

Gutiérrez bu isteğini birkaç kez tekrarladı. “Orada harika zamanlar geçirdim, ailem de öyle. Geri dönmeyi çok isterim. Kulüp bana ihtiyaç duyarsa, beni bulabilirler.”

Gutiérrez, 2026 takvim yılı boyunca Chivas’ın maç kadrosu dışında tutuldu. Meksikalı oyuncu, kulüp yönetimi ile bir anlaşmazlık yaşıyor.

PSV'deki ilk döneminde Gutiérrez iki kez kupa kazandı. Ayrıca bir kez Johan Cruijff Schaal'ı da kazandı.