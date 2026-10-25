PSV-Feyenoord maçının ardından Kenneth Perez'den çok sert sözler: "Tek bir topa bile düzgün vuramadı"

Feyenoord, PSV karşısında ikinci yarıda maça yeniden tutunmak için iyi bir mücadele verse de Kenneth Perez'e göre oyunun kalitesi hâlâ yüksek değildi. Perez, bunu maçın ardından ESPN'de dile getirdi.

Perez, "Oyun sürekli bir o kaleye bir bu kaleye gidiyordu; durmadan koşmaya dayalı bir futbol vardı" diyerek söze başladı. "İzlemesi keyifliydi ama kalite pek iyi değildi. Ferri'ye bakın... Bugün tek bir topu bile iyi kontrol ettiğini düşünmüyorum."

Perez, Feyenoord'un forveti için bunun iyi bir performans sergilemenin son derece zor olduğu bir maç olduğunun farkında, ancak yine de daha fazlasını bekliyordu. "Elbette şartlar onun için zordu. Çoğu zaman yalnız kaldı, rakipleri tarafından sıkıştırıldı."

Perez, "Ama Zechiël'in oyununu ortaya koyabilmesi için Ferri'nin yapması gereken tam da bu. Ferri topu ona bırakırsa Zechiël rakibinden uzaklaşabilir. Bu da neredeyse hiç olmadı" değerlendirmesinde bulundu.

"Tabii hücumda böyle bir şey yapabilen biri varsa bundan memnun olursunuz. Ona 89 dakika boyunca 'Hadi, sen de oyuna katıl' diye kızabilirsiniz. Ama şimdi..."

Feyenoord'da pazar günü hücumdaki kaliteyi büyük ölçüde 1-1'lik beraberlik golünü atan Anis Hadj Moussa sağladı. Cezayirli oyuncu son bölümde ceza sahasında birkaç kez tehlike yarattı ancak Eindhoven'da galibiyet golü gelmedi.

Böylece Feyenoord, Eredivisie'deki liderliğini sürdürdü. AZ ve PSV ile arasındaki puan farkı dört. Alkmaar ekibi, pazar günü ilerleyen saatlerde FC Twente ile karşılaşacak.