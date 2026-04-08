PSV, Feyenoord ile berabere kaldıkları için Volendam'a teşekkür etmek amacıyla çok özel bir "ikramiye" gönderdi

PSV, bu hafta sonu şampiyon olmalarını sağlayan FC Volendam'a esprili bir teşekkür mesajı gönderdi. İki takım arasında daha önce de şakalaşmalar olmuştu, ancak Eindhoven ekibi sözünü tuttu.

Cumartesi günü PSV, FC Utrecht'i zorlu bir maçın ardından 4-3 mağlup etti, ancak hafta sonunun ilerleyen saatlerinde Peter Bosz'un takımı yine de Feyenoord'un puan kaybetmesine bağlıydı. Öyle de oldu: Rotterdam ekibi, Volendam karşısında 0-0'dan öteye gidemedi.

“Joey’den (Veerman, ed.) henüz bir mesaj almadım, ama bize bir bonus geleceğini bekliyorum,” diye şaka yaptı Henk Veerman maçın hemen ardından ESPN’e. “Bunu biraz daha görüşmemiz gerek. Joey, tebrikler.”

Salı günü PSV'nin şampiyonluk kutlamasında Joey Veerman'a da Volendam'daki arkadaşları için olası bir "ikramiye" soruldu. "Bunu biraz daha konuşmamız gerekiyor," diye gülerek yanıtladı.

Noordhollands Dagblad gazetesinin haberine göre, PSV gerçekten de Volendam'a bir ikramiye göndermiş. Çarşamba günü Bavaria'nın yönetici şoförünün antrenman tesisine geldiği ve arabasında on tepsi PSV şampiyonluk birası olduğu görülüyor.

Henk Veerman, üzerinde arkadaşı Joey'nin adı ve forma numarası yazılı ilk tenekeyi aldı. Noordhollands Dagblad'a göre, çoğu oyuncu tenekeleri es geçti: Cuma günü FC Twente ile önemli bir lig maçı bekliyor.