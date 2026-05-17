Eredivisie - Casino Philips Stadion

Voetbalzone, maçla ilgili bilmeniz gereken her şeyi, TV yayınları ve çevrimiçi yayınlar hakkındaki tüm bilgiler dahil olmak üzere, burada size en kapsamlı şekilde sunuyor.

PSV - FC Twente yayını: TV kanalı ve çevrimiçi canlı yayınlar

Aşağıda PSV - FC Twente maçı için TV ve yayın seçeneklerini bulabilirsiniz. Maç, Hollanda'da Ziggo üzerinden sunulan ESPN kanalından izlenebilir. Bağlanmak ve maçı canlı takip etmek için bağlantıya tıklayın.

Hollanda dışında seyahat ediyor ve yine de alıştığınız yayın hizmetini kullanmak mı istiyorsunuz? Bir VPN ile Hollanda'daki bir sunucuya bağlanarak coğrafi kısıtlamaları aşabilirsiniz. Böylece, nerede olursanız olun maçı kendi platformunuzdan izleyebilirsiniz.

NordVPN ile her yerden nasıl izleyebilirsiniz

Yurt dışındaysanız, maçları her zamanki yayın hizmetiniz üzerinden izlemek için bir sanal özel ağ (VPN) kullanmanız gerekebilir. NordVPN gibi bir VPN ile, yayın izlerken güvenli bir çevrimiçi bağlantı kurabilirsiniz.

Takım haberleri ve kadrolar

PSV'de R. van Bommel sakatlığı nedeniyle kadroda yer almıyor. Cezalı oyuncu bulunmuyor. Ev sahibi takımın tahmini kadrosu şöyle: M. Kovar; S. Dest, R. Flamingo, K. Sildillia, Y. Gasiorowski; I. Perisic, N. Fernandez, E. Bajraktarevic; G. Til, P. Wanner, R. Pepi.

FC Twente, sakatlığı nedeniyle M. Hilgers'ten yoksun. Cezalı oyuncu yok. Konuk takımın beklenen kadrosu şu şekilde: Przemysław Tytoń; B. van Rooij, S. Lemkin, R. Nijstad, M. Rots; R. Zerrouki, D. Rots, K. Hlynsson; S. Oerjasaeter, T. van den Belt, S. Lammers. Herhangi bir değişiklik olması durumunda, bunlar maçın başlama saatine yakın bir zamanda güncellenecektir.

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Sakatlıklar ve Cezalar 7 R. van Bommel Sakatlıklar ve Cezalar 2 M. Hilgers

Son dönemdeki form durumu

PSV, son beş Eredivisie maçını dört galibiyet ve bir beraberlikle tamamladı. En son maç, 10 Mayıs'ta Go Ahead Eagles deplasmanında 1-4'lük bir galibiyetle sonuçlandı. Bundan önce PSV, PEC Zwolle'yi 6-1 gibi ezici bir skorla mağlup etti; ayrıca FC Utrecht (4-3) ve Sparta (0-2) da yenildi. Tek puan kaybı, Ajax deplasmanında alınan 2-2'lik beraberlik oldu. Bu beş maçta PSV 17 gol attı ve 8 gol yedi.

FC Twente ise aynı dönemde iki galibiyet aldı, iki kez berabere kaldı ve hiç yenilmedi. Son maç, 10 Mayıs'ta Sparta'ya karşı alınan 4-0'lık güçlü bir galibiyetti. Bundan önce AZ ile oynanan maç 2-2, NEC ile oynanan maç ise 1-1 berabere sonuçlanmıştı. Twente ayrıca FC Volendam'ı (2-1) ve Ajax'ı (1-2 deplasman galibiyeti) yendi. Toplamda Twente 10 gol attı ve sadece bir kez kalesini gole kapattı.

Karşılaşmalar

İki takım arasındaki en son karşılaşma 17 Ağustos 2025'te gerçekleşti; o maçta PSV, Eredivisie'de FC Twente'nin sahasında 2-0 galip geldi. Bundan önce, Nisan 2025'te PSV, Enschede'de 3-1'lik bir galibiyet daha elde etmişti. Son beş karşılaşmaya bakıldığında, PSV bu maçların dördünü kazandı; bunlara Aralık 2024'teki 6-1'lik çarpıcı iç saha galibiyeti ve Ocak 2024'teki KNVB Kupası'ndaki 3-1'lik galibiyet de dahildir. FC Twente, son beş karşılaşmanın hiçbirini kazanamadı.

Puan Durumu

Eredivisie'de PSV şu anda birinci sırada yer alırken, FC Twente üçüncü sırada bulunuyor.