Goal.com
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Eredivisie
team-logoPSV Eindhoven
Philips Stadion
team-logoFC Twente
GOAL-e

Çeviri:

PSV - FC Twente maçını nereden izleyebilirsiniz: TV kanalı, çevrimiçi canlı yayın, başlama saati ve her iki takımın son dönemdeki performansı

PSV Eindhoven - FC Twente
PSV Eindhoven
FC Twente
Eredivisie

PSV ile FC Twente arasındaki maçı nereden izleyebileceğinize dair bir özet ve bunun yanı sıra takımlarla ilgili son haberler.

crest
Eredivisie - Casino
Philips Stadion

Voetbalzone, maçla ilgili bilmeniz gereken her şeyi, TV yayınları ve çevrimiçi yayınlar hakkındaki tüm bilgiler dahil olmak üzere, burada size en kapsamlı şekilde sunuyor.

PSV - FC Twente yayını: TV kanalı ve çevrimiçi canlı yayınlar

Aşağıda PSV - FC Twente maçı için TV ve yayın seçeneklerini bulabilirsiniz. Maç, Hollanda'da Ziggo üzerinden sunulan ESPN kanalından izlenebilir. Bağlanmak ve maçı canlı takip etmek için bağlantıya tıklayın.

Hollanda dışında seyahat ediyor ve yine de alıştığınız yayın hizmetini kullanmak mı istiyorsunuz? Bir VPN ile Hollanda'daki bir sunucuya bağlanarak coğrafi kısıtlamaları aşabilirsiniz. Böylece, nerede olursanız olun maçı kendi platformunuzdan izleyebilirsiniz.

ESPN via Ziggo

Ziggo üzerinden ESPN

Buradan izleyin

NordVPN ile her yerden nasıl izleyebilirsiniz

Yurt dışındaysanız, maçları her zamanki yayın hizmetiniz üzerinden izlemek için bir sanal özel ağ (VPN) kullanmanız gerekebilir. NordVPN gibi bir VPN ile, yayın izlerken güvenli bir çevrimiçi bağlantı kurabilirsiniz.

Takım haberleri ve kadrolar

PSV Eindhoven vs FC Twente Muhtemel kadrolar

4-2-3-1
PSV Eindhoven crest
PSV Eindhoven
PSV
Diziliş
FC Twente crest
FC Twente
TWE
4-2-3-1
32M. Kovar8S. Dest6R. Flamingo25K. Sildillia3Y. Gasiorowski5I. Perisic31N. Fernandez19E. Bajraktarevic20G. Til10P. Wanner9R. Pepi22P. Tyton28B. van Rooij23S. Lemkin43R. Nijstad39M. Rots6R. Zerrouki11D. Rots14K. Hlynsson27S. Oerjasaeter20T. van den Belt10S. Lammers
FC Twente crest
FC Twente
TWE
4-2-3-1
PSV Eindhoven

İlk 11

FC Twente

Teknik direktör

  • P. Bosz
  • J. van den Brom

Sakatlıklar ve Cezalar

PSV'de R. van Bommel sakatlığı nedeniyle kadroda yer almıyor. Cezalı oyuncu bulunmuyor. Ev sahibi takımın tahmini kadrosu şöyle: M. Kovar; S. Dest, R. Flamingo, K. Sildillia, Y. Gasiorowski; I. Perisic, N. Fernandez, E. Bajraktarevic; G. Til, P. Wanner, R. Pepi.

FC Twente, sakatlığı nedeniyle M. Hilgers'ten yoksun. Cezalı oyuncu yok. Konuk takımın beklenen kadrosu şu şekilde: Przemysław Tytoń; B. van Rooij, S. Lemkin, R. Nijstad, M. Rots; R. Zerrouki, D. Rots, K. Hlynsson; S. Oerjasaeter, T. van den Belt, S. Lammers. Herhangi bir değişiklik olması durumunda, bunlar maçın başlama saatine yakın bir zamanda güncellenecektir.

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular

Sakatlıklar ve Cezalar

Sakatlıklar ve Cezalar

Son dönemdeki form durumu

PSV
-Form

Gol atıldı (Verildi)
18/7
2,5 gol üzeri maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5

TWE
-Form

Gol atıldı (Verildi)
11/5
2,5 gol üzeri maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5

PSV, son beş Eredivisie maçını dört galibiyet ve bir beraberlikle tamamladı. En son maç, 10 Mayıs'ta Go Ahead Eagles deplasmanında 1-4'lük bir galibiyetle sonuçlandı. Bundan önce PSV, PEC Zwolle'yi 6-1 gibi ezici bir skorla mağlup etti; ayrıca FC Utrecht (4-3) ve Sparta (0-2) da yenildi. Tek puan kaybı, Ajax deplasmanında alınan 2-2'lik beraberlik oldu. Bu beş maçta PSV 17 gol attı ve 8 gol yedi.

FC Twente ise aynı dönemde iki galibiyet aldı, iki kez berabere kaldı ve hiç yenilmedi. Son maç, 10 Mayıs'ta Sparta'ya karşı alınan 4-0'lık güçlü bir galibiyetti. Bundan önce AZ ile oynanan maç 2-2, NEC ile oynanan maç ise 1-1 berabere sonuçlanmıştı. Twente ayrıca FC Volendam'ı (2-1) ve Ajax'ı (1-2 deplasman galibiyeti) yendi. Toplamda Twente 10 gol attı ve sadece bir kez kalesini gole kapattı.

Karşılaşmalar

PSV

Son 5 maçları

TWE

5

Galibiyetler

0

Beraberlikler

0

Galibiyetler

15

Gol sayısı

3
2,5 gol üzeri maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
3/5

İki takım arasındaki en son karşılaşma 17 Ağustos 2025'te gerçekleşti; o maçta PSV, Eredivisie'de FC Twente'nin sahasında 2-0 galip geldi. Bundan önce, Nisan 2025'te PSV, Enschede'de 3-1'lik bir galibiyet daha elde etmişti. Son beş karşılaşmaya bakıldığında, PSV bu maçların dördünü kazandı; bunlara Aralık 2024'teki 6-1'lik çarpıcı iç saha galibiyeti ve Ocak 2024'teki KNVB Kupası'ndaki 3-1'lik galibiyet de dahildir. FC Twente, son beş karşılaşmanın hiçbirini kazanamadı.

Puan Durumu

Eredivisie'de PSV şu anda birinci sırada yer alırken, FC Twente üçüncü sırada bulunuyor.

Reklam