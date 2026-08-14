PSV, eski yıldız oyuncusunu geri getirmek istiyor ancak bir sorunla karşı karşıya

Malik Tillman bu yaz Bayer Leverkusen'den yeniden ayrılabilir. Sky Sport'un haberine göre PSV, 24 yaşındaki orta sahayı büyük bir istekle geri getirmek istiyor ancak Eindhovens Dagblad'dan Rik Elfrink'e göre bunun önünde bir engel var.

Tillman, 2025 yazında PSV'den Bayer Leverkusen'e transfer olmuştu. Alman kulübü o dönemde ofansif orta sahanın sözleşmesindeki serbest kalma maddesini kullanmış ve 35 milyon euro ödemişti.

Gelişinin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen yeni bir ayrılık ihtimali dışlanmıyor. Leverkusen, transfere onay vermeye hazır ancak yalnızca masaya 'istisnai' bir rakam konulması halinde.

Leverkusen'in Tillman için tam olarak ne kadar talep ettiği bilinmiyor. Ancak PSV'nin ABD'li milli oyuncuyu yeniden Eindhoven'da görmek istediği net.

ED'ye göre ise bu dönüş, son şampiyon için şu anda 'gerçekçi değil'. PSV, 30 ila 35 milyon euro arasında bonservis bedeli ödeme konusunda mali imkanlara sahip değil.

Eindhoven ekibi için kiralık formülü de şimdilik çıkış yolu gibi görünmüyor. Elfrink, Tillman'ın durumuyla ilgili olarak, "Almanlar satışa açık, kiralama şu anda gündemde değil" diye yazdı.

Tillman'ın Almanya ile sözleşmesi 2030 yılının ortasına kadar devam ediyor. Transfermarkt'a göre tahmini piyasa değeri 30 milyon euro.