Napoli, PSV Eindhoven'ın ocak ayı transfer dönemi için yaptığı ilk teklifin ardından Kevin De Bruyne için istediği bonservis bedelini belirledi. 35 yaşındaki yıldızın ülkesi Belçika'ya daha yakın bir yere taşınmak istediği bildirilse de transfer, İtalyan kulübünün daha yüksek bir teklif almasına bağlı.

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PSV, De Bruyne'yi ocak ayında transfer etmek istiyor

Ocak ayı transfer dönemi hızla yaklaşırken Napoli, De Bruyne için istediği bedeli netleştirdi. İtalyan ekibi, PSV'nin resmî girişiminin ardından seçeneklerini değerlendiriyor. Eredivisie ekibi, sezonun ikinci yarısı için kadrosunu güçlendirmek amacıyla 35 yaşındaki yıldızı transfer etmeye oldukça istekli.

Hollanda basınındaki haberlere göre PSV, Napoli'nin tutumunu görmek için 2 milyon avroluk ilk teklifini sundu. De Bruyne'nin Napoli ile mevcut sözleşmesinin bitmesine bir yıldan az süre kaldı. Sözleşmesini 12 ay daha uzatma opsiyonu bulunsa da İtalya'daki genel kanı, bu opsiyonun kullanılmayacağı yönünde.

Napoli ilk transfer teklifini reddetti

Sözleşmesinin bitiş tarihi yaklaşsa da önerilen 2 milyon avroluk bedel, Napoli'yi değer verdiği oyun kurucuyla yollarını ayırmaya ikna etmeye yetmeyecek. La Gazzetta dello Sport'un perşembe günü aktardığı bilgilere göre kulüp yönetimi çok daha yüksek bir bedel belirledi.

İtalyan yayının haberine göre transferin bu kış gerçekleşmesi için 7 milyon avroya yakın bir teklif gerekecek. Napoli, De Bruyne'nin sezon ortasında ayrılması hâlinde onun yerini dolduracak uygun bir oyuncu bulmak için çok az zamanı kalacağını biliyor.

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Ancak transfer bu bedelle gerçekleşirse Napoli'nin toplamda yaklaşık 10 milyon avroluk bir mali kazanç sağlayacağı bildiriliyor. Bu tutar, alınacak bonservis bedelinin yanı sıra De Bruyne'nin kalan maaşı ve yüksek tutarlı primlerinin kulübün giderlerinden çıkmasını da kapsıyor.

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Allegri Belçikalı yıldızı kaybetmek istemiyor

Mali konular bir yana, Napoli Teknik Direktörü Massimiliano Allegri de olası bir ocak ayı transferinin önündeki önemli bir engel. İtalyan teknik adamın, zorlu sezonun ortasında De Bruyne ile yolları ayırma fikrine kesinlikle karşı olduğu bildiriliyor.

Allegri, deneyimli oyun kurucuyu kadrosundaki en tecrübeli ve teknik açıdan en yetenekli oyuncu olarak görüyor. Hücumdaki yaratıcılığın merkezinde yer alan böyle bir oyuncuyu sezon ortasında kaybetmek, teknik direktörün taktik planını ciddi biçimde aksatacaktır.

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Olası transferde oyuncunun tutumu belirleyici olacak

Önerilen bu transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği artık doğrudan De Bruyne'ye bağlı. Belçika millî takım oyuncusunun transfer dönemi açıldığında Napoli'den ayrılmak için ne kadar ısrarcı olacağı henüz bilinmiyor.

PSV'ye transfer, deneyimli orta saha oyuncusu için kişisel ve coğrafi açıdan önemli bir cazibe taşıyor. Hollanda'ya gitmesi, De Bruyne ve ailesinin komşu Belçika'daki evlerine dönmelerini sağlayacak.

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Önümüzdeki haftalarda PSV'nin teklifini Napoli'nin belirlediği 7 milyon avroluk bedele çıkarıp çıkarmayacağı belli olacak. Transfer görüşmelerinde bir anlaşmaya varılana kadar De Bruyne, Allegri'nin planlarının önemli bir parçası olmayı sürdürüyor.