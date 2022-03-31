Eredivisie'de sezonun sona ermesine yedi hafta kala Ajax'ın iki puan gerisinde şampiyonluk mücadelesini sürdüren PSV Eindhoven'ın yeni teknik direktörü belli oldu.

Sezon sonunda Alman çalıştırıcı Roger Schmidt ile yollarını ayıran olan Hollanda'nın dev kulübünü yeni sezonda Ruud van Nistelrooy çalıştıracak.

1998-2001 yılları arasında formasını giydiği PSV ile 67 maçta 62 gol kaydeden ve sonrasında Manchester United'a transfer olan Nistelrooy, Premier Lig'de 2002-2003 sezonunda şampiyonluk yaşarken, Sir Alex Ferguson yönetiminde 150 maça çıkmış ve 95 kez gol sevinci yaşayarak Premier Lig'in unutulmazlarından olmuştu.

𝚅𝚊𝚗 𝚃̷𝚑̷𝚎̷ 𝙾𝚞𝚛 𝙼𝚊𝚗.



𝐑𝐮𝐮𝐝 𝐯𝐚𝐧 𝐍𝐢𝐬𝐭𝐞𝐥𝐫𝐨𝐨𝐢𝐣 🔴⚪

Our new head coach,

starting next season. pic.twitter.com/cp80IbEtg7 — PSV (@PSV) March 30, 2022

İlk kez A takım çalıştıracak

2006-2007 sezonu öncesinde İspanyol devi Real Madrid'e transfer olan ve bu takımda 68 maçta 46 gol atan Nistelrooy, La Liga'da ise iki şampiyonluk yaşadı.

Kariyerinin son döneminde Hamburg formasıyla Bundesliga'da boy gösteren Nistelrooy, Hollanda Milli Takımı formasını ise 70 kez giydi ve 35 kez gol sevinci yaşadı.

Futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra Hollanda Milli Takımı'nda yardımcı antrenörlük yapan Nistelrooy, 2018'den bu yana PSV altyapısında görev yapıyordu.

İlk kez A Takım çalıştıracak olan Nistelrooy, tarih boyunca çok sayıde değerli golcü yetiştiren Hollanda futbolunun en önemli golcülerinden biri olmuştu.

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