PSV Eindhoven - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda?

Sarı-kırmızılılar, Hollanda temsilcisi ile karşı karşıya geliyor.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için ilk sınavını verecek.

Fatih Terim'in öğrencileri, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında çarşamba günü saat 22.00'de PSV Eindhoven'a konuk olacak.

Kaşılaşma TV 8'den canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray, Hollanda'ya gitti

Sarı-kırmızılılar, PSV maçı için Hollanda'ya gitti. Galatasaray'ın Hollanda kafilesine şu futbolcular yer alıyor:

Fernando Muslera, Alpaslan Öztürk, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Radamel Falcao, Mostafa Mohamed, Ömer Bayram, Atalay Babacan, Emre Taşdemir, Kaan Arslan, Christian Luyindama, Aytaç Kara, Marcao Teixeira, James Ozornwafor, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Arda Turan, Yunus Akgün, Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol, Sofiane Feghouli, Berk Balaban, Fatih Öztürk.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne nasıl gider?

2. ön eleme turunda Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven ile eşleşen Galatasaray, rakibini elemesi durumunda 3. ön eleme turuna yükselecek.

Sarı-kırmızılılar, 3. ön eleme turunda ise Celtic FC - Midtjylland eşleşmesinin galibi ile karşı karşıya gelecek. Aslan, 3. ön eleme turunu da geçmesi halinde play-off'a kalacak ve orada da rakibini elerse gruplara katılmaya hak kazanacak.