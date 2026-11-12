PSV Eindhoven, yaklaşan ocak transfer döneminde Napoli’nin deneyimli orta saha oyuncusu Kevin De Bruyne’ü kadrosuna katmak için üst düzey görüşmelere başladı. Son Eredivisie şampiyonu, Everton’a transferiyle de anılan 35 yaşındaki oyuncuyu sözleşmesinin bitmesine altı ay kala İtalya’dan ayrılmaya ikna etmeyi umuyor.

Reklam

Hollanda şampiyonu deneyimli oyun kurucunun peşinde

Hollanda basınından Eindhovens Dagblad'a göre PSV, hücumunu güçlendirecek “astronomik” bir kış transferi yapmak için De Bruyne ile temasa geçti. Henüz nihai bir anlaşmaya varılmasa da Belçikalı millî oyuncu, millî takımında yıllarca birlikte çalıştığı PSV fizyoterapisti Eddy Pepels ile olan bağının da etkisiyle kulübün ilgisine kapıyı kapatmadı. Öte yandan, bu hafta başında İngiltere'de çıkan haberlerde Everton'ın da bir hamle yapmayı değerlendirdiği öne sürüldü.

Kadroda değişim ihtimali kış hamlesini gündeme getirdi

Bu sezon Serie A'da düzenli olarak ilk 11'de yer alıp dört gol ve bir asist üretmesine rağmen deneyimli orta saha oyuncusu, sezon ortasında ayrılabilecek isimler arasında görülüyor. Mevcut sözleşmesi Haziran 2027'ye kadar sürerken Massimiliano Allegri'nin takımı, 11 maçta topladığı 15 puanla 10. sırada bulunuyor. Hollanda gazetesi, Eredivisie şampiyonunun kadrosunda hâlihazırda altı kanat oyuncusu olmasına rağmen hücum gücünü artırmak istediğini belirtiyor.

Bu transfer arayışının ardında Dennis Man'in yeni yılda ayrılma ihtimali ve Sami Ouaissa'nın fiziksel sorunlar nedeniyle forma giyememesi yatıyor. Bu nedenle, A takımla düzenli olarak antrenmanlara katılan ve resmen A takıma yükseltilmesi beklenen 18 yaşındaki Amir Bouhamdi'nin yanı sıra kanatlarda oynayabilecek diğer tek deneyimli oyuncular Ruben van Bommel, Ivan Perisic ve Esmir Bajraktarevic.

Maaş beklentisi önceki transferi hatırlatıyor

Napoli'deki sözleşmesinin bitmesine yalnızca yarım sezon kalan Belçikalı oyun kurucu için bu kış yüksek bir bonservis bedeli gerekmeyecek. Ancak kulüp içinden kaynaklara göre onun seviyesinde seçkin bir oyuncuyu kadroya katmak, Perisic'in hâlihazırda aldığı ücrete benzer, cazip bir maaş paketi gerektirecek.

Reklam Reklam

Hırvat deneyimli oyuncunun 2024 yazında Philips Stadion'a getirilmesi Eindhoven'da büyük fayda sağladı. Kulüp yöneticileri, benzer bir yatırımın mevcut kadronun seviyesini yükselteceğine inanıyor. Bu ayın başlarında İtalya'daki söylentilerin Hollanda'ya ulaşmasının ardından yöneticiler, toplam mali paketin makul sınırlar içinde kalması koşuluyla ciddi bir harcama yapmaya hazır.

Feyenoord deplasmanı olası ilk maç olabilir

İki taraf arasındaki görüşmeler sürüyor. Transfer dönemi açılmadan önce anlaşma sağlanıp sağlanamayacağı önümüzdeki haftalarda belli olacak. PSV transferi tamamlasa bile müsabaka kuralları De Bruyne'nin ocak ayındaki Şampiyonlar Ligi maçlarında oynamasına izin vermeyecek. Bu durumda Hollanda'daki ilk maçına en erken 10 Ocak'ta şampiyonluk yarışındaki rakibi Feyenoord deplasmanında çıkabilecek.