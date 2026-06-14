PSV, Dünya Kupası sırasında Anass Salah-Eddine ile ilgili büyük bir sorunun ortaya çıktığını görüyor

PSV, Anass Salah-Eddine'nin sözleşmesindeki satın alma opsiyonunu kullanmayı çok istiyor, ancak sol bek oyuncusu geleceği konusunda hâlâ net bir açıklama yapmadı. Dünya Kupası sırasında bu durum aniden büyük sorunlara yol açıyor.

Transfer piyasası uzmanı Fabrizio Romano, bu satın alma opsiyonunun 15 Haziran Pazartesi günü sona ereceğini bildiriyor. "O tarihten sonra bu imkandan yararlanmak mümkün olmayacak" deniyor.

Salah-Eddine şu anda Dünya Kupası'nda Fas ile yoğun bir şekilde mücadele ettiği için, pazartesiye kadar bu konuda bir gelişme olması imkansız görünüyor. Asıl soru, 24 yaşındaki kanat bekinin Eindhoven'da daha uzun süre kalmak isteyip istemediği.

Romano'ya göre "Salah-Eddine şu anda seçeneklerini değerlendiriyor". Prensipte, 2028 ortasına kadar sözleşmesi bulunan AS Roma'ya geri dönebilir, ancak başka birçok kulübün de ilgilendiği söyleniyor.

PSV, aylardır Salah-Eddine'yi Eredivisie'de daha uzun süre kalmaya ikna etmeye çalışıyor. Ancak Faslı milli oyuncu, yurtdışında başarılı olabileceğine dair inancını hala koruyor ve bu da bir anlaşmanın sağlanamamasına neden oluyor.

Bu arada, Eindhoven kulübü yönetimi sol bek pozisyonu için başka seçenekleri de araştırıyor. Mauro Júnior'un da bu yaz ayrılma ihtimali olduğu için, bu çok gerekli.

Earnest Stewart'ın listesinde kimlerin olduğu belli değil. Daha önce Mats Rots ile ilgileniliyordu, ancak o bu hafta başında 16 milyon euroya TSG Hoffenheim'a transfer oldu.