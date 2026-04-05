PSV, Dünya Kupası'nı kaçıracak olan Jerdy Schouten hakkında endişe verici bir haber paylaştı

PSV, Pazar günü Jerdy Schouten'in sakatlığıyla ilgili bir güncelleme yayınlayacak. Cumartesi günü FC Utrecht (4-3) maçında dizini burkan savunma oyuncusu ve orta saha oyuncusu, Philips Stadyumu'nda büyük bir üzüntü içinde sedyeyle sahadan çıkmıştı. Ameliyat gerekli olduğu için Schouten, Dünya Kupası'nı kaçıracak.

PSV'nin açıklamasında, "Jerdy Schouten, FC Utrecht ile oynanan maç sırasında çapraz bağ sakatlığı geçirdi ve ameliyat olması gerekiyor. Bu durum, Pazar günü yapılan ek tıbbi muayenede ortaya çıktı. Önümüzdeki hafta, istişare edilerek somut bir tedavi planı hazırlanacak" deniyor.

Schouten da sakatlığıyla ilgili ilk tepkisini şöyle dile getirdi: ''Olay olduğunda, aslında hemen bir terslik olduğunu hissettim. O anda durumun o kadar da kötü olmayacağına dair bir umut ışığı olur, ama maalesef öyle olmadı. Şu anda darbe büyük, ama kafamda bir şeyler değişecek. PSV için yine güzel şeyler olacak ve ben her şeye katılmak için elimden geleni yapacağım.''

PSV, Schouten'e iyileşme sürecinde güç diliyor ve orta saha oyuncusuna her türlü desteği verecek. PSV'li oyuncunun ameliyatın ardından aylarca sahalardan uzak kalacağı tahmin ediliyor.

Schouten için bu yaz ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek Hollanda milli takımıyla Dünya Kupası'na katılma şansı neredeyse tamamen ortadan kalktı. 17 kez milli formayı giyen oyuncu, milli takım teknik direktörü Ronald Koeman'ın kadrosunda kesin bir yer tutuyordu.

Schouten, Salı günü Ekvador karşısında ilk 11'de yer almış ve Oranje'yi 1-1'lik beraberlikle tutmuştu. Birkaç gün önce ise PSV'li oyuncu, Norveç ile oynanan hazırlık maçının başlangıç kadrosunda yer almıştı.