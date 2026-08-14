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imago-sport-1077582668.jpgDeFodi Images
Jeroen van Poppel

Çeviri:

PSV, Driouech transferinin suya düşmesinin tuhaf nedenini açıkladı: “Hiçbir şey anlamıyoruz”

Transfers
PSV Eindhoven
Rangers
C. Driouech

PSV, bu transfer yazında dördüncü kez son aşamaya gelen bir transferin iptal olduğunu gördü. Couhaib Driouech'in 8 milyon euro karşılığında Rangers FC'ye gitmesi bekleniyordu, ancak İskoç kulübü sağlık kontrolünün ardından yine de anlaşmadan çekildi.

Driouech, transferini tamamlamak için üç gündür Glasgow'da bulunuyordu. Ardından PSV'ye transferin gerçekleşmeyeceği bildirildi. Futbol direktörü Earnest Stewart, De Telegraaf'a yaptığı açıklamada, “Sonra da bu sabah gerçekleşmeyeceği haberini alıyoruz. Nedenini anlamıyorum” dedi.

Tartışma, üst bacak sakatlığından iyileşen Driouech'in oynayıp oynayamayacağı etrafında dönüyor. Rangers, hücum oyuncusunun dört ila altı haftaya daha ihtiyaç duyduğunu düşünürken, PSV onun çok daha hızlı dönebileceğine inanıyor.

Stewart, “Bizim değerlendirmemize göre dönüşe çok yakın. Bu hafta antrenmanlara devam edebilseydi, belki gelecek hafta bile dönebilirdi” dedi. “Anlamadığım şey, bir oyuncuyu dört yıllığına alıp sonra ilk birkaç haftadaki oynanabilirliği yüzünden bu transferi iptal etmeniz.”

Ricardo Pepi'nin Fulham'a, Armando Obispo'nun RC Lens'e ve Adamo Nagalo'nun FK Corum'a transferleri de bu yaz geç aşamada gerçekleşmedi. Böylece PSV, toplamda yaklaşık 55 milyon euro muhtemel transfer geliri kaybı yaşadı.

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Stewart'a göre sağlık kontrollerinin ardından giderek daha sık yeni tartışma başlıkları ortaya çıkıyor. Yönetici, “Neredeyse bunu olağan hale geldi diyeceğim. Futbol dünyasında bunun giderek daha sık başka bir şey için kullanıldığını görüyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Başarısız olan transfer, Driouech'i de derinden etkiledi. “Bu durum onu epey sarstı. Bu ağır, ağır bir hayal kırıklığı. Bize hayal kırıklığına uğramış bir oyuncu geri dönüyor ve bu hoş değil.”

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