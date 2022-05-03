Kariyerinde yaşadığı düşüşün ardından 2020-2021 sezonunda Hollanda ekibi PSV'ye transfer olan ve bu sezon 49 maçta 12 gol, 10 asistle oynayarak kariyerini yeniden canlandıran Mario Götze, birkaç yıl içerisinde MLS'e transfer olabileceğini söyledi.

Yaz aylarında PSV'den ayrılması beklenen oyuncu geleceğinin Avrupa dışında olabileceğinin sinyallerini verdi.

Götze MLS hakkında ne dedi?

DAZN'da yayımlanan bir podcaste konuk olan Götze geleceğine ilişkin olarak şu an net bir karar vermediğinin altını çizdi:

"Orta veya uzun vadeli bir planım yok. Futbol bu yüzden çok zor ve dinamik bir sektör. Mümkün olduğunca uzun süre Avrupa'da kalmak istiyorum ve burada oynarken eğleniyorum. Sonra belki MLS alternatifini değerlendirebilirim. Bu güzel bir seçenek."

Dortmund'daki ikinci dönemindeki başarısızlığına da dikkat çeken Götze, Alman ekibinin teknik direktör istikrarsızlığına dikkat çekti:

"Bir takımda gerçekten başarılı bir dönem yaşamak için teknik direktör istikrarına ihtiyacınız var. Dortmund'daki ikinci dönemimde dört yılda dört farklı teknik direktörle çalıştım. Bazen ileri gittim bazen daha geriye. Bir oyuncu olarak bu durumu idare etmek kolay değildi"

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