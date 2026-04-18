PSV'de hiç süre almadan transfer edilen milyonluk oyuncu ayrılacak mı? "Yaz aylarında durumu değerlendireceğiz"

PSV, geçen yaz Nick Olij'i Sparta Rotterdam'dan transfer etmek için tam 3 milyon euro ödedi. Otuz yaşındaki kaleci, henüz A takımda hiçbir maçta forma giymedi, ancak bu sezonun ardından tekrar ayrılabilir.

Sakatlıklar da etkisiyle, Haarlemli oyuncu Eindhoven'daki A takımda henüz ilk maçına çıkamadı. Cuma akşamı Olij, Jong Ajax'a karşı (0-1 mağlubiyet) bu sezon üçüncü kez Jong PSV'nin kalesini korudu.

“İyi hissettiriyor. Resmi bir maçta son kez doksan dakika oynamamın üzerinden çok uzun zaman geçti. Tekrar sahada olmak güzeldi,” diye söze başlayan Olij.

ESPN muhabiri, tecrübeli oyuncuya hazır olup olmadığını sordu. “Oynamaya her zaman hazırsındır. Bütün hafta boyunca oynamak için çalışırsın. Bugün oynayabileceğimi biliyordum.”

Olij şu anda henüz forma giymemiş milyonluk bir transfer, ancak büyük olasılıkla Perşembe günü PEC Zwolle karşısında bu durum değişecek. “Doğru duydunuz. Bu, uzun zamandır beklediğim bir an. Hiçbir fikrim yok, o yüzden bekleyip göreceğim.”

Olij, şampiyon takım için değerli olduğunu düşünüyor. “Soyunma odasında önemli bir rol oynadım. Her zaman pozitif kaldım ve çok çalıştım. Bu şekilde karşılığını alıyorum.”

PSV'de Olij'in hiyerarşide üstünde Çek Matej Kovár var. “Şu anda durum bu. Her gün sıkı çalışmak bana düşüyor. Durum şu anda değişmeyecek. Bu, şu anki konumumdan memnun olduğum anlamına gelmez. Sadece sıkı çalışmaya devam etmeliyim. Şu anda kariyerimin zirvesindeyim ve sonra ne olacağını göreceğiz.”

Olij'in gelecek sezon hangi takımda forma giyeceği henüz belli değil. “Henüz bilmiyorum. Bu konuda henüz bir karar vermedim. Bu konuda birkaç tarafın da görüşmesi gerekiyor. Son dört haftayı iyi bir şekilde tamamlamak ve formumu korumak istiyorum. Yaz aylarında ne olacağına bakacağız.”