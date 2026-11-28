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PSV, Kevin De Bruyne'ye alternatif arıyor. Eindhoven kulübünün AC Milan'dan Ardon Jashari'yi düşündüğünü, Sky Sports'un İsviçre ekibi aktardı.

PSV, ocak ayında yeni bir orta saha oyuncusu transfer etmek istiyor ve bir süredir De Bruyne'yi kadrosuna katmaya çalışıyor. Belçikalı futbolcuyla iki yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya varıldı.

Ancak De Bruyne, kulübü Napoli ile henüz anlaşmaya varamadı. PSV 2 milyon avro teklif etti, Napoli ise 7 milyon avro istiyor.

Transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği belirsiz olduğu için PSV alternatiflere yöneldi. Jashari de bu arayışta gündeme geldi.

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PSV, AC Milan'ın İsviçreli orta saha oyuncusunu satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. İtalyan kulübü de oyuncunun ayrılmasına karşı değil.

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Sky Sports'a göre Eredivisie lideri, Jashari'nin yakın çevresiyle temas kurdu. Oyuncu da Eindhoven'a geçici de olsa transfer olmaya açık.

İsviçre Milli Takımı'nda 16 kez forma giyen Jashari, 2025 yazında Club Brugge'den 36 milyon avroya transfer oldu ancak Milano'da henüz beklentileri karşılayamadı.

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Eski günlerinden uzak dev kulüpte çıktığı 32 maçta yalnızca bir gol atıp iki asist yaptı. Golünü de geçen hafta sonu Frosinone karşısında alınan 5-1'lik galibiyette kaydetti.

Jashari, henüz 22 yaşında olmasına rağmen İsviçre formasıyla 16 milli maça çıktı. Club Brugge'de ise Avrupa'nın en büyük yeteneklerinden biri olarak görülüyordu.