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PSV, Kevin De Bruyne'ye alternatif olarak AC Milan'dan Ardon Jashari'yi gündemine aldı. İsviçre Sky Sports ekibi bu gelişmeyi duyurdu.

PSV, ocak ayında yeni bir orta saha oyuncusu transfer etmek istiyor ve bir süredir De Bruyne'yi kadrosuna katmaya çalışıyor. Belçikalı oyuncuyla iki yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya varıldı.

Ancak PSV, De Bruyne'nin kulübü Napoli ile henüz anlaşamadı. PSV iki milyon euro teklif etti, Napoli'nin beklentisi ise yedi milyon euro.

Transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği belirsizliğini korurken PSV, alternatiflere yöneldi. Jashari de bu süreçte kulübün radarına girdi.

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PSV, İsviçreli orta saha oyuncusunu AC Milan'dan satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. İtalyan kulübü de oyuncunun ayrılmasına sıcak bakıyor.

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Sky Sports'a göre Eredivisie lideri, Jashari'nin çevresiyle temas kurdu. Oyuncu da Eindhoven'a geçici de olsa transfer olmaya sıcak bakıyor.

İsviçre Millî Takımı'nda 16 kez forma giyen Jashari, 2025 yazında Club Brugge'den 36 milyon euro karşılığında transfer oldu ancak Milan'da henüz beklentileri karşılayamadı.

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Eski gücünden uzak Milan formasıyla çıktığı 32 maçta yalnızca bir gol atıp iki asist yaptı. O golü de geçtiğimiz hafta sonu Frosinone karşısında 5-1 kazanılan maçta kaydetti.

Henüz 22 yaşındaki Jashari, İsviçre formasıyla 16 millî maça çıktı ve Club Brugge'deyken Avrupa'nın en büyük yeteneklerinden biri olarak görülüyordu.