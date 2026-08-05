Rangers, Couhaib Driouech için ilk teklifini yaptı. De Telegraaf'ın çarşamba günü aktardığına göre PSV bu teklifi reddetti. Eindhovens Dagblad'a göre söz konusu teklif milyon euroluk bir teklif.

İskoç kulübünün teklifinin tam olarak ne kadar olduğu belirtilmedi. Muhtemelen PSV, 24 yaşındaki hücum oyuncusu için yaklaşık yedi ila sekiz milyon euro almak istiyor.

Transfer gazetecisi Mounir Boualin, Rangers'ın kısa süre içinde iyileştirilmiş bir teklifle geri döneceğini düşünüyor. Boualin, çarşamba günü daha önce yalnızca Rangers'ın değil, Red Bull Salzburg'un da Driouech ile ciddi şekilde ilgilendiğini aktarmıştı. ED buna Burnley'yi de ekliyor.

Driouech'in kendisi de kariyerinde yeni bir adıma açık görünüyor. PSV transfere olumsuz bakmıyor, ancak Faslı milli oyuncu için milyon euroluk bir bonservis bedeli talep ediyor. Kanat oyuncusunun Philips Stadion ile sözleşmesi 2029'un ortasına kadar devam ediyor ve Transfermarkt'a göre piyasa değeri yaklaşık yedi milyon euro.

Driouech'e olan ilgi yeni değil. Daha önce NEC, Genoa ve Celta de Vigo da muhtemel adresler olarak anılmıştı, ancak bu kulüplerin hiçbiri oyuncuyu PSV'den gerçekten koparmayı başaramadı.

Driouech, 2024 yazında yaklaşık 3,5 milyon euro karşılığında Excelsior'dan PSV'ye transfer olmuştu. O tarihten bu yana Eindhoven ekibi formasıyla 61 resmi maça çıktı. Bu süreçte 12 gol ve 10 asist üretti.