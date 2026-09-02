PSV, Ayoni Santos'un transferini resmen açıkladı. 35 numaralı formayı giyecek 21 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu, Eindhoven ekibiyle 2031 yılının ortasına kadar sözleşme imzaladı.

Santos, yeni kulübünün internet sitesine yaptığı açıklamada, “Her şeyin zamanında tamamlanmasını umduğum heyecanlı günlerdi” dedi. “Artık kendime Hollanda'nın en iyi kulübünün oyuncusu diyebildiğim için son derece gururluyum.”

“Sıradaki adım, sahada neler yapabileceğimi göstermek. Kendimi, güçlü driplingi olan, top kazanmada iyi ve oyun görüşü yüksek, süratli bir oyuncu olarak tanımlıyorum. Nihayetinde ilk 11 oyuncusu olmayı ve elbette kupalar kazanmayı umuyorum.”

PSV Futbol İşleri Direktörü Earnest Stewart da Santos'un gelişinden memnun. “Ayoni, yaratıcı ve dinamik bir oyuncu; bire birde güçlü, ayrıca bizim aradığımız enerjiye ve yoğunluğa sahip.”

“Şu anda zaten oldukça iyi bir seviyede olsa da gelişiminde hâlâ büyük bir potansiyel olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle onu şimdiden PSV'ye getirme kararı aldık. Ayoni'nin önünde güzel bir gelecek olduğuna eminiz.”

Transfer için yaklaşık beş milyon euro ödendiği belirtiliyor. Cape Verde Milli Takımı'nda bir kez forma giyen oyuncu, hem sol kanatta hem de santrfor arkasında görev yapabiliyor.

Santos, Sparta altyapısından yetişti. Geçen yıl ekim ayında Rotterdam ekibinin A takımında ilk maçına çıktı. Kulüp formasıyla toplam 32 resmi karşılaşmada görev alan oyuncu, iki gol ve bir asistlik katkı verdi.

PSV'de Santos, 35 numaralı formayı tercih etti. Kardeşi Jamiro Monteiro da NEC'te aynı forma numarasını giyiyor.