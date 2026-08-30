PSV anlaşmaya vardı ve ayrılmak isteyen oyuncuyu 4 milyon euro karşılığında gönderiyor

Rik Elfrink’in Eindhovens Dagblad’daki haberine göre PSV, Joël van den Berg’in transferi için Celtic ile prensipte anlaşmaya vardı. Orta saha oyuncusu, PSV’ye “yaklaşık dört milyon euro” kazandıracak.

On dokuz yaşındaki Van den Berg, 2023’te PSV’ye transfer olmadan önce Ajax ve Vitesse’nin altyapılarında yetişti. Burada 18 Yaş Altı, 19 Yaş Altı ve Jong PSV takımlarında forma giydi.

Van den Berg, yaz hazırlık döneminde PSV A takımında yer aldı ve teknik direktör Peter Bosz ona hazırlık maçlarında da süre verdi. Geçen yıl A takımdaki resmi ilk maçına çıkmasının ardından beş karşılaşmada daha görev yaptı.

Van den Berg, Jong PSV formasıyla 39 kez sahaya çıktı. On bir gol ve dört asist üreten “ceza sahasından ceza sahasına” orta saha oyuncusu, son şampiyonun rezerv takımında hücum anlamında da güçlü bir katkı sundu.

Elfrink, transferi “PSV’li oyuncu, Celtic’te doğrudan A takımda süre almak için gidiyor; bunun şu anda PSV’de gerçekleşmesi zor görünüyordu” sözleriyle değerlendirdi. “Fiziksel açıdan güçlü Van den Berg, Jong PSV’nin en iyi oyuncularından biriydi ancak PSV A takımında henüz öne çıkamadı.”

Van den Berg, yeteneklerini en iyi şekilde kullanabileceğini düşündüğü İskoç Premiership’ine gitmeyi çok istiyordu. PSV onun ayrılmasını istemiyordu, ancak karşılıklı görüşmeler sonucunda bu transfere onay verilmesi ve bir bonservis bedeli elde edilmesi tercih edildi.

Van den Berg, bu yaz ayrılan ilk Jong PSV oyuncusu kesinlikle değil. Jordy Bawuah bu hafta FC Twente’ye giderken, Sami Bouhoudane de SC Cambuur’u seçti. Ayrıca Sol Sidibé de transfer döneminin son gününe kadar KV Mechelen’e transfer olabilir.