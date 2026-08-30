Rik Elfrink’in Eindhovens Dagblad’daki haberine göre PSV, Joël van den Berg’in transferi için Celtic ile prensipte anlaşmaya vardı. Orta saha oyuncusu, PSV’ye “yaklaşık dört milyon euro” kazandıracak.

On dokuz yaşındaki Van den Berg, 2023’te PSV’ye transfer olmadan önce Ajax ve Vitesse’nin altyapılarında yetişti. Burada 18 Yaş Altı, 19 Yaş Altı ve Jong PSV takımlarında forma giydi.

Van den Berg, hazırlık döneminde PSV A takımında da yer aldı ve teknik direktör Peter Bosz ona hazırlık maçlarında süre verdi, ancak A takımda resmi debut yapma fırsatı bulamadı.

Van den Berg, Jong PSV formasıyla 39 maça çıktı. On bir gol ve dört asistle, “box-to-box orta saha” olarak Hollanda şampiyonunun rezerv takımına hücum anlamında da güçlü bir katkı sundu.

Elfrink, transferi “PSV’li oyuncu, Celtic’te doğrudan ilk takımda süre almak için gidiyor; bu, şu anda PSV’de ulaşılması zor görünen bir şeydi” sözleriyle değerlendirdi. “Fizik gücü yüksek Van den Berg, Jong PSV’nin en iyi oyuncularından biriydi, ancak PSV A takımında henüz kendine yer bulamadı.”

Van den Berg, yeteneklerini en iyi şekilde kullanabileceğini düşündüğü İskoç Premiership’e gitmeyi çok istiyordu. PSV onu göndermek zorunda değildi, ancak karşılıklı anlaşmayla transfere onay verilip bonservis bedeli kazanılması tercih edildi.

Van den Berg, bu yaz ayrılan ilk Jong PSV oyuncusu kesinlikle değil. Bu hafta Jordy Bawuah FC Twente’ye giderken, Sami Bouhoudane ise SC Cambuur’u tercih etti. Ayrıca Sol Sidibé de transfer döneminin son günü öncesinde KV Mechelen’e transfer olabilir.