PSV, cumartesi öğleden sonra ADO Den Haag karşısına değişen hücum hattıyla çıkacak. Teknik direktör Peter Bosz, alt sıralardaki rakibiyle oynayacağı maçın ilk 11'ini açıkladı ve Ayoni Santos'a ilk kez ilk 11'de şans verdi. Ruben van Bommel ise maç kadrosunda hiç yer almıyor.

Bosz, kaleyi bir kez daha Matej Kovar'a emanet ediyor. Savunma hattını, çarşamba günü Leipzig karşısında da maça birlikte başlayan Sergiño Dest, Lutsharel Geertruida, Armando Obispo ve Filip Kostic oluşturuyor.

Bosz, orta sahada Mauro, Sano ve Guus Til'i tercih ediyor. Böylece PSV'nin Leipzig'e 1-0 yenildiği çarşamba günkü Şampiyonlar Ligi maçına göre orta saha değişmiyor.

PSV'nin hücum hattında ise değişiklikler var. Dennis Man ve Ayoni Santos maça ilk 11'de başlayacak; Sven Mijnans da ilk 11'deki yerini koruyor. Özellikle Santos tercihi dikkat çekiyor.

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Hücum oyuncusu, ADO Den Haag karşısında PSV formasıyla ilk kez ilk 11'de sahaya çıkacak. Santos, çarşamba günü Leipzig karşısında maça ilk düdükten itibaren sahada başlayan iki hücum oyuncusundan birinin yerini alıyor.

PSV'de en dikkat çekici eksik Ruben van Bommel. Hücum oyuncusu, Bosz'un maç kadrosunda yer almıyor.

Çarşamba günü ilk 11'de oynayan Ivan Perisic ise bu kez yedek kulübesinde yer alacak. Bosz, böylece Leipzig'e kaybettikleri maça göre iki değişiklik yapıyor.

PSV'nin ilk 11'i: Kovar; Dest, Geertruida, Obispo, Kostic; Sano, Mauro, Til; Man, Mijnans, Santos.