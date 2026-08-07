Hazırlık dönemi sona yaklaşırken ilk resmi maçlar oynandı ve transfer piyasası da tam gaz dönüyor. Yeni Eredivisie sezonu artık kapıda. Bu hafta sezon öncesi değerlendirme yazıları serimizde Eredivisie’deki on sekiz kulübün tamamını mercek altına alıyoruz. Bu yazıda odağımızda PSV var. Transfer yazını analiz ediyor, Peter Bosz’un oyun anlayışına yakından bakıyor, sürpriz yapabilecek bir oyuncuya işaret ediyor ve yeni sezon için birkaç başka (iddialı) tahminde bulunuyoruz.

Üst üste üç lig şampiyonluğunun ardından PSV, şampiyonluk için bir kez daha en büyük favori olarak başlıyor. Eindhoven ekibi geçen sezon Eredivisie’de açık ara üstündü ve en erken gelen şampiyonluk ile ikinci sıradaki takıma karşı tarihin en büyük puan farkına ulaşarak tarihe geçti. Buna rağmen Peter Bosz’un arkasına yaslanması için hiçbir neden yok. Tecrübeli teknik adam, takımını sadece yeniden şampiyon yapmak değil, aynı zamanda savunma anlamında da bir sonraki seviyeye taşımak istiyor. Belki de bu sezonun en büyük meydan okuması tam olarak burada yatıyor.

Geçen sezona bakış

PSV bir kez daha tarihi bir sezon yaşadı. Bosz’un takımı üst üste üçüncü kez lig şampiyonluğuna ulaştı ve bunu ikna edici bir şekilde yaptı. PSV şampiyonluğu son derece erken garantiledi. Böylece Hollanda’nın en dominant takımı olduğunu bir kez daha teyit etti.

Oyun tarzı da büyük takdir topladı. Bosz yönetimindeki PSV son üç sezonda bol pozisyon değişimi ve önde baskıyla, düzenli ve hücum odaklı bir futbol oynadı. Rakipler çoğu zaman daha kendi yarı sahalarında kilitlendi.

Buna karşın sezonun belirgin bir olumsuz tarafı da vardı. Dominant oyuna rağmen PSV, Eredivisie’de tam 45 gol yedi; bu, bir şampiyon için sıra dışı derecede yüksek bir sayı. Takım, Şampiyonlar Ligi’nde de zaman zaman Avrupa elitleriyle başa baş oynayabildiğini gösterdi. Liverpool ve Napoli karşısında alınan etkileyici galibiyetleri düşünün. Ara tur bileti ise sonunda Bayern Münih’e karşı son dakikalarda gelen yenilgi nedeniyle kıl payı kaçtı. Bu nedenle Bosz’un görevi net: hücum futbolunu korumak, ama aynı anda savunmadaki kırılganlığı azaltmak.

Gelen ve giden transferler

PSV bu yaz büyük yıldız Ismail Saibari için milyonlarca euroluk bir bonservis geliri elde etse de büyük bir yaprak dökümü yaşanmadı. Faslı milli oyuncu, Anass Salah-Eddine ile birlikte ayrılan tek tartışmasız ilk 11 oyuncusu oldu. Saibari yaklaşık 55 milyon euroyla rekor bir bedel karşılığında Bayern Münih’e transfer oldu. Bunun dışında Joël Drommel, Robin van Duiven, Myron Boadu ve Tygo Land ile de yollar ayrıldı.

Şampiyon kadronun büyük ölçüde korunmuş olması nedeniyle PSV bu yaz kadroda tam kapsamlı bir yenilemeye gitmedi, bunun yerine nokta atışı takviyeler yaptı. Mijnans’ın Saibari’nin ayrılığını telafi etmesi bekleniyor; kendisi yüksek koşu kapasitesi ve gol katkısı getiriyor. Kostic ise Salah-Eddine’nin yerine gelen isim olarak görülebilir. Ayrıca PSV, geçen sezon kiralık olarak etkileyici bir performans sergileyen Matej Kovár’ın bonservisini de aldı.

Sportif direktör Earnest Stewart ayrıca Kodai Sano transferini de tamamladı. Japon oyuncunun orta sahaya daha fazla dinamizm ve yoğunluk katması bekleniyor; ayrıca orta sahanın neredeyse tüm pozisyonlarında görev yapabiliyor. Üstelik Joey Veerman ile birlikte orta sahada oynama ihtimali de göz ardı edilmiyor.

Ancak transfer yazı Stewart için henüz sona ermiş gibi görünmüyor. PSV önümüzdeki haftalarda kadroyu bir stoperle daha da güçlendirmeyi umuyor ve aynı zamanda Veerman, Sergiño Dest, Ricardo Pepi ve Ivan Perisic’e ilgi olabileceğini de hesaba katıyor. Bu nedenle transfer döneminin sonuna doğru kadroda hâlâ değişiklik yaşanması oldukça muhtemel.

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Hazırlık maçlarında alınan sonuçlar

PSV’nin hazırlık dönemi inişli çıkışlı sonuçlarla geçti. Eindhoven temsilcisi Royal Antwerp ile 1-1 berabere kaldı, Polonya ekibi Raków’u 3-2 ve Union Sint-Gillis’i 7-3 mağlup etti. Buna karşılık Villarreal’e 3-1 yenildi; Peter Bosz’un takımı bu maçta savunma açısından oldukça kırılgan bir görüntü verdi.

Johan Cruyff Schaal da ciddi bir hayal kırıklığı yarattı. PSV, AZ’ye 4-0 yenildi ancak son şampiyon Joey Veerman’ın erken gördüğü kırmızı kartın ardından maçın neredeyse tamamını 10 kişi oynadı. Bu yüzden karşılaşma güç dengelerini pek yansıtmadı, yine de Bosz’un topsuz oyundaki kırılganlık konusunda bir kez daha endişelenmiş olması muhtemel.

Özellikle savunma organizasyonunun hâlâ dikkat gerektirmesi, teknik adam için sürpriz olmayacaktır. Bosz, hazırlık sürecinde geçen sezona kıyasla yenilen gol sayısını ciddi şekilde azaltmak istediğini birkaç kez dile getirdi. Bu nedenle önümüzdeki haftalar yalnızca Kostic ve Sano gibi yeni isimleri takıma entegre etme süreciyle değil, aynı zamanda savunmadaki otomasyonları daha da keskinleştirme çalışmalarıyla da şekillenecek.

Oyun anlayışı

Peter Bosz’un futbol felsefesinde bu sezon da çok az şey değişecek. Deneyimli teknik adam, PSV’nin son yıllarda bu kadar başarı elde etmesini sağlayan prensiplere bağlı kalmayı sürdürüyor: önde baskı, topa sahip olarak oyuna hükmetme, bol pozisyon değişimi ve doğrudan ileriye savunma. Eindhoven ekibi rakipleri mümkün olduğunca erken kilitlemeye ve top kaybından sonra topu birkaç saniye içinde yeniden kazanmaya çalışıyor.

Bu oyun tarzı her oyuncudan çok şey talep ediyor. Sahanın tamamında bire bir savunma yapılıyor, bekler sık sık orta sahaya yaklaşıyor ve hücum oyuncularından da sürekli baskı yapmaları bekleniyor. PSV tam da bu sayede rakiplerini uzun süre baskı altında tutabiliyor, ancak rakipler ilk baskıyı kırabildiğinde de geniş alanlar ortaya çıkıyor.

Bosz için bu sezonun en önemli görevi de burada yatıyor. PSV geçen yıl ikna edici bir şekilde şampiyon olsa da takım Eredivisie’de tam 45 gol yedi. Teknik adama göre bu sayı düşmeli, üstelik takım tanınan hücum oyun stilinden vazgeçmeden. Hazırlık dönemi bu konuda hâlâ yapılacak iş olduğunu gösterdi, ancak Bosz aynı zamanda oyun anlayışını tamamen değiştirmeyi düşünmediğinin de altını çizdi.

PSV, Sano ve Kostic gibi oyuncuların gelişiyle bu anlamda bir sonraki adımı atmayı umuyor. Ayrıca Bosz, sezon içinde saha yerleşiminde daha sık varyasyona gidebileceğini de dışlamıyor. 4-3-3 ana plan olarak kalsa da teknik adam hazırlık döneminde üç stoperli bir sistemin de ihtimaller arasında olduğunu ima etti. Ancak temel prensipler aynı kalacak: dominant futbol oynamak ve maça yön vermek.

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Anahtar oyuncu

Ağır bir diz sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kaldığı bir sezonun ardından Ruben van Bommel artık PSV’de iz bırakmaya hazır görünüyor. Kanat oyuncusu geçen sezona umut verici bir başlangıç yapmıştı, ta ki şanssız an gelene kadar. Artık tamamen iyileşmiş durumda.

Van Bommel, Peter Bosz’un oyun anlayışına kusursuz şekilde uyan özelliklere sahip. Derin koşuları, hızı ve bire birde yarattığı tehdit sayesinde bir maçı bir anda açabiliyor. PSV’nin topa sahip olma üstünlüğünü gole ve belirleyici aksiyonlara çevirebilmesi için tam da böyle bir hücumcuya ihtiyacı var.

Joey Veerman hâlâ PSV’nin en önemli oyuncularından biri olarak görülüyor, ancak orta saha oyuncusu yabancı kulüplerin ciddi ilgisini çekiyor. Bu yüzden onun bu yaz yine de ayrılması ihtimal dışı değil. Van Bommel ise tam tersine kalıcı çıkışının eşiğinde gibi duruyor. Sağlıklı kalırsa şampiyonluk yarışında kuşkusuz belirleyici olabilir.

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Kim çıkış yapacak?

Noah Fernandez, gelecek sezon PSV’de kalıcı çıkış yapmaya en yakın aday gibi görünüyor. Yirmi yaşındaki orta saha oyuncusu geçen sezon ilk takımı yavaş yavaş koklamaya başlamıştı.

Bosz’un Fernandez’e ne kadar güvendiği, onu kullanış biçiminden de anlaşılıyordu. Savunmadaki sınırlı alternatifler nedeniyle genç orta saha oyuncusu bazı hazırlık maçlarında sol bek olarak bile başladı. Teknik adam böylece onun futbol becerilerine değer verdiğini göstermiş oldu.

Buna rağmen kalıcı bir çıkış hiç de kolay olmayacak. Eindhoven ekibinin orta sahasında Joey Veerman, Kodai Sano, Mauro Júnior ve Sven Mijnans gibi isimlerle rekabet son derece yüksek. Ayrıca Bosz’un, genç oyunculara ancak tamamen hazır olduklarına ikna olduğunda fırsat verdiği biliniyor. Bu nedenle Fernandez’in bu sezon alacağı her dakika, gelişiminin devamı açısından önemli olabilir.

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Sezon ne zaman başarılı sayılır?

PSV’de hedef her sezon aynıdır: şampiyon olmak. İkinci sıradaki takım için doğrudan Şampiyonlar Ligi biletinin ortadan kalkmasıyla bu görev belki de daha da önemli hale geldi. Eindhoven ekibi yine favori olarak başlıyor ve üst üste dördüncü lig şampiyonluğundan daha azı hayal kırıklığı olarak görülecektir.

Eredivisie’yi kazanmanın yanı sıra PSV elbette Şampiyonlar Ligi’nde de ses getirmek istiyor. Bosz hazırlık döneminde milyarlar ligi olarak anılan bu turnuvada önemli bir rol oynama hedefini de dile getirdi. PSV son yıllarda zaman zaman Avrupa elitleriyle boy ölçüşebildiğini gösterdi, ancak sonuçta çoğu zaman çok dalgalı performanslar sergiledi. Geçen sezondaki Union Sint-Gillis karşısında sahadaki 2-0’lık yenilgiyi ya da Olympiakos ile 1-1’lik beraberliği düşünün.

Bunun yanı sıra Bosz, takımını savunma anlamında da bir sonraki seviyeye taşımak istiyor. PSV lig şampiyonluğunu korumayı başarır, daha az gol yer ve Şampiyonlar Ligi’nde eleme aşamasına kalırsa, o zaman Bosz döneminin belki de en iyi sezonundan söz edilebilir.

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(İddialı) tahminler

Yılın Oyuncusu: Ruben van Bommel. Ağır bir diz sakatlığının gelişimini yavaşlattığı bir sezonun ardından Van Bommel, PSV’yi bir sezon boyunca sırtlamaya hazır görünüyor.

En büyük hayal kırıklığı: Yarek Gasoriowski. İspanyol oyuncunun hiç şüphesiz çok yeteneği var ve geçen sezon PSV’nin onu neden Eindhoven’a getirdiğini sık sık gösterdi. Ancak özellikle Şampiyonlar Ligi’nde bazı pahalı hataların da sorumlusu oldu. Önümüzdeki sezon daha istikrarlı olmayı başaramayacağını ve sonunda ilk 11’deki yerini kaybedeceğini düşünüyorum.

En iyi transfer: Kodai Sano. Japon oyuncu geçen sezon NEC’de yüksek koşu kapasitesini futbol zekâsıyla birleştirebildiğini kanıtladı. Birden fazla pozisyonda görev yapabilmesi, onu Bosz’un neredeyse her maç kullanabileceği bir oyuncu haline getiriyor gibi görünüyor.

Gol kralı: Ricardo Pepi. Amerikalı oyuncu geçen sezon gol sezgisini zaten ortaya koydu. PSV’den ayrılma ihtimali ise her geçen gün daha da azalıyor gibi görünüyor. Tam bir sezon sağlıklı kalırsa 25’ten fazla gol atacak.

Eredivisie’de sezon sonu sıralaması: şampiyon. PSV yeni sezona haklı olarak favori olarak başlıyor. Kadro büyük ölçüde korunurken Sano, Mijnans ve Kostic gibi nokta atışı takviyeler yapıldı. Ajax ve Feyenoord ile fark geçen sezona göre çok daha az olacak olsa da PSV üst üste dördüncü kez şampiyon olacak.

Avrupa’daki sonuç: Şampiyonlar Ligi ara turu. PSV son sezonlarda Avrupa elitleriyle zaman zaman boy ölçüşebildiğini gösterdi. Her şey uygun bir kuraya bağlı. Kura yardımcı olursa Bosz’un takımı ilk 24 takım arasında yer alarak ara tura kalmayı başaracak.

Diğer sezon öncesi değerlendirmeleri

Eredivisie’de ilk haftaya doğru ilerlerken bu hafta on sekiz kulübün tamamını ayrı ayrı ele alıyoruz. Aşağıda daha önce yayımlanmış kulüp değerlendirmelerini bulabilirsiniz:

ADO Den Haag

Ajax

AZ

Cambuur

Excelsior

Feyenoord

Fortuna Sittard

Go Ahead Eagles

FC Groningen

sc Heerenveen

NEC

PEC Zwolle

Telstar

Favori kulübünüzün sezon öncesi değerlendirmesinin ne zaman yayımlanacağını mı merak ediyorsunuz? Yorumlarda sorun. PSV hakkındaki kendi (iddialı) tahminlerinizi de paylaşın.



