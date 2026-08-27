Burada onun meselesi personel tercihleri değil, yalnızca Nations League maçlarında kimlerin yer alacağının ne zaman açıklanacağı. Matthäus, Sky'a yaptığı açıklamada, "Jürgen Klopp'tan gerçekten rica ederim, aday kadro açıklamalarını bundan sonra cuma sabahı ya da öğle saatlerinde yapsın" dedi. Şu anda yeni milli takım teknik direktörünün kadrosunu 17 Eylül Perşembe günü açıklaması planlanıyor.

Perşembe günü yapılan açıklama, Matthäus'un Klopp'un selefi Julian Nagelsmann döneminde de hoşuna gitmemişti. 65 yaşındaki isim, "DFB her taşı yerinden oynatmak istiyordu: Bana göre bu da o taşlardan biri olurdu" diye yakındı. Ona göre perşembe günü yerine cuma günü aday kadro açıklanması gerektiğini gösteren gerekçe ise, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde perşembe günü oynanan uluslararası maçlar.

Matthäus, "Önemli bir maç öncesinde bir oyuncuya bunun sorulması onun psikolojisini etkiler" diyerek Avrupa kupası eşleşmelerinin tamamen beklenmesinden yana görüş bildirdi. Ayrıca bir oyuncunun perşembe günü yaşadığı bir sakatlık durumunda, sonradan kadroya ekleme yapılmasına da gerek kalmayacağını söyledi.

Jürgen Klopp, DFB takımı için kimi aday kadroya çağıracak?

Yeni başlayan sezonda Bayer Leverkusen ve TSG 1899 Hoffenheim, Avrupa Ligi'nde mücadele eden iki Alman takım konumunda. SC Freiburg ise Konferans Ligi'nin lig aşamasına play-off'lar üzerinden kalmak için çok iyi bir şansa sahip.

Jürgen Klopp'un ilk kadro açıklaması heyecanla bekleniyor. Göreve başlangıç basın toplantısında, listesinde 57 saha oyuncusu bulunduğunu ve şu anda onları daha yakından takip ettiğini belirtmişti.