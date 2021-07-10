PSG’ye transfer olan Achraf Hakimi, Real Madrid rüyasından vazgeçmedi

Faslı savunma oyuncusu kariyerine Fransa’da devam edecek, ancak menajerine göre Hakimi’nin hedefi bir gün yetiştiği kulübe dönmek.

Geçen sezon Inter formasıyla harika bir sezon geçiren Achraf Hakimi, kısa süre önce 60 milyon euro karşılığında Paris Saint-Germain’e transfer oldu.

Inter’deki tek sezonunu Serie A şampiyonluğuyla taçlandıran 22 yaşındaki sağ bek, ligde çıktığı 37 maçta 7 gol, 10 asist üreterek yıldızını parlatmıştı.

Hakimi yeni sezonda PSG’nin başarısı için ter dökecek olsa da, gönlündeki kulüp olan Real Madrid’e dönüş için açık kapı bırakmayı ihmal etmiyor.

Ne söylendi?

Real Madrid’de 2017/18 sezonunda A takıma yükselen Hakimi, sezon boyu sadece 17 maçta şans bulabilmiş, ardından Borussia Dortmund’a kiralanmıştı.

İspanyol kulübü geçen yaz Hakimi’yi 41 milyon euro karşılığında Inter’e sattı.

Hakimi’nin menajeri Alejandro Camano, El Transistor’a verdiği demeçte oyuncusunun Madrid rüyasından bahsetti:

“Real Madrid’in Hakimi için transfer önceliği bulunuyordu, ama bunu kullanmadılar.”

“Achraf’ın bir gün Real Madrid’e döneceğini ümit etmeye devam edeceğiz. O Madrid’de doğdu ve büyüdü. En büyük hedefi tekrar Real Madrid forması giymek.”

Real Madrid devreye girmedi

Real Madrid’in Inter’le yaptığı anlaşmada özel bir madde yer alıyordu. Bu madde, Inter’in Hakimi’nin satışı için bir kulüple anlaşması halinde, Real Madrid’e üçüncü kulübün teklif ettiği bonservisi ödeyerek Hakimi’yi alma hakkı tanıyordu.

Ancak Real Madrid, oyuncunun Inter'e satışından itibaren üç yıl boyunca geçerliliği bulunan bu hakkı kullanmayı tercih etmedi.

Ligue 1’in devi PSG ile beş yıllık sözleşmeye imza atan Hakimi ise kulübün resmi sitesine yaptığı ilk açıklamada şu sözlere yer verdi:

“İspanya, İtalya ve Almanya’nın ardından Paris Saint-Germain bana yeni bir ülkede, dünyanın en prestijli kulüplerinden biriyle şampiyonluk yaşama fırsatı sunuyor.”

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