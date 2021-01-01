PSG'nin yıldızı Neymar futbolu bıraktıktan sonra profesyonel poker oyuncusu olmak istiyor

Neymar futbol hayatını noktaladıktan sonra hayatının bir bölümünü poker turnuvaları için seyahat ederek geçirmek istediğini söyledi.

PSG'nin dünyanın en pahalı futbolcusu unvanını elinde bulunduran yıldızı Neymar, yeşil sahalardaki kariyerine nokta koyduktan sonra profesyonel bir poker oyuncusu olmak istediğini söyledi.

2014'te Dünya Kupası sırasında başladığı pokere olan tutkusu her geçen gün artan yıldız oyuncu köpeğine de "Poker" adını vermişti.

Barcelona forması giydiği dönemde Gerard Pique ile sık sık poker oynadığını söyleyen Neymar, PSG'deki oyun arkadaşlarının ise Kosta Rikalı kaleci Keylor Navas ve yıldız orta saha oyuncusu Leandro Paredes olduğunu belirtti.

Neymar ne söyledi?

CNEWS'e konuşan Neymar, gerçekleştirmeyi en çok istediği hayallerinden birinin profesyonel bir poker oyuncusu olmak olduğunu söyledi.

"Kendimi çok rahat hissediyorum. Futbolu bıraktıktan sonra herhangi bir problem yaşayacağımı düşünmüyorum. Futbol oynamayı bıraktıktan sonraki ajandam şimdiden hazır.

"Futbol kariyerim nedeniyle katılamadığım poker turnuvalarına katılıp, istediğim noktaya seyahat edebileceğim.

"Kariyerimi sonlandırdıktan sonra poker turnuvaları için seyahat etmeyi ve bunu deneyimlemeyi istiyorum.

"Poker ve futbol arasında bazı benzerlikler var. Odaklanmak bunlardan biri. Poker masasında rakibinizi, sahada da oyunu okamak oldukça önemli.

"Bence futboldaki en önemli konulardan biri oyunu anlayabilmek. Bunun ardından rakibinizi okursunuz ve takımınız için fırsat oluşturursunuz.

"Nereye hareket edeceğinizi ya da rakibinizin zayıf yönüne göre nereden hücum yapabileceğinizi iyi anlamalısınız. Pokerde de durum buna benziyor. Rakiplerinizi iyi analiz etmeli ve doğru zamanı beklemelisiniz."

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