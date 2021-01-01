PSG'nin yıldızı Kylian Mbappe, Manchester City'ye karşı rövanş maçında oynayabilecek mi?

Fransız yıldız, yarı final eşleşmesinin ikinci ayağında Mauricio Pochettino'nun planlarının bir parçasını oluşturacak gibi görünüyor.

Kylian Mbappe, Manchester City ile Şampiyonlar Ligi yarı final karşılaşmasının rövanş maçında Paris Saint-Germain'in kadrosuna dâhil edildi.

Baldırında bir sorunu bulunan Mbappe'nin Etihad'a çıkıp çıkamayacağı şüpheliydi.

Cumartesi günü Lens ile yapılan Ligue 1 maçı için dinlendirilen yıldız oyuncunun şimdi City maçında oynaması bekleniyor. PSG teknik direktörü Mauricio Pochettin da maç öncesinde Mbappe'nin durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Pochettino ne söyledi?

Pochettino, "Kylian ile son durumunu hâlâ değerlendirmemiz gerekiyor," dedi.

"Bugün bireysel olarak antrenman yapacak ve sonrasında takımla antrenmana katılıp katılamayacağını göreceğiz.

"Bir günümüz kaldı. Hâlâ bir karar vermedik."

PSG'nin maç kadrosuna kimler dâhil edildi?

PSG, City maçına neredeyse tam kadroyla çıkabilir. İki eksikten biri olarak diz sakatlığı geçiren Juan Bernat görünüyor. Diğer eksik ise ilk maçta kırmızı kart gören Idrissa Gueye.

Paris ekibinin Manchester kafilesinde ise şu oyuncular yer alıyor:

Kaleciler: Keylor Navas, Sergio Rico, Mathyas Randriamamy, Yanis Saidani

Savunmacılar: Colin Dagba, Alessandro Florenzi, Theo Bakker, Marquinhos, Presnel Kimpembe, Laywin Kurzawa, Abdou Diallo, Thilo Kehrer

Orta saha: Leandro Paredes, Marco Verratti, Danilo Pereira, Rafinha Alcantara, Ander Herrera, Julian Draxler

Forvetler: Moise Kean, Kylian Mbappe, Mauro Icardi, Pablo Sarabia, Neymar

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Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen ve Bayern Münih'e kaybeden PSG, bu başarıyı tekrar edebilmek için Etihad'da yemeden en az iki gol atmaları gerektiğinin bilincinde.

Neymar, önceki gün yaptığı açıklamada kazanmak için "sahada ölmeye" yemin etti.

Alessandro Florenzi de takım arkadaşının bu açıklamasına destek verdi. İtalyan oyuncu, kulübün resmî internet sitesine şunları söyledi:

"Bu tür maçlarda yorgunluk hissetmezsiniz. Taraftarlara büyülü bir şey vermek için elimizden gelen her şeyi yapacağız.

"Neymar'ın yorgunluk hakkında söyledikleri kesinlikle doğru. Her şeyden önce zihinsel bir maç olacak. Bu tür maçlara zihinsel olarak ne kadar az hazırlanırsanız o kadar iyi olur.

"Denemek ve tarih yazmak için büyük bir yürekle, gururla ve kazanma arzusuyla oynayacağız."