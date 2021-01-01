PSG'nin yıldızı Kylian Mbappe, Manchester City rövanşını kaçırabilir

Manchester City'e ilk maçı kaybeden PSG, rövanşta golcüsünden mahrum kalabilir.

Şampiyonlar Ligi yarı final turunun ilk ayağında Manchester City karşısında 1-0 öne geçen ama sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrılan PSG'de kötü haberler devam ediyor.

Sağ baldırından sakatlanan Kylian Mbappe'nin ikinci maçta oynaması zora girdi.

Cumartesi günü Lens ile oynanacak Ligue 1 karşılaşması öncesi bir basın toplantısı düzenleyen Mauricio Pochettino, oyuncusuyla ilgili çıkan sakatlık haberlerini doğruladı ancak sürecin ne kadar süreceğini açıklamadı.

Pochettino ne dedi?

Mauricio Pochettino, düzenlenen basın toplantısında Mbappe'nin sakatlığı hakkında şunları söyledi:

"Sağ baldırında rahatsızlık var ve bunun ciddi olmadığını ve yakında geri dönmesini umuyoruz. O bizim için önemli bir oyuncu."

"Bunu sağlık ekibiyle ve kendisiyle konuştuk. Manchester City maçında aldığı bir darbeden dolayı bir sıkıntısı var."

"Bu ciddi bir sorun değil ama baldırında bir dengesizlik yarattı. Bizim fiziksel olarak en iyi seviyesinde olan bir Mbappe'ye ihtiyacımız var."

Mbappe'nin PSG kariyeri

Mbappe, Neymar ile birlikte Pochettino'nun güçlü forvet hattının en önemli parçasını oluşturuyor. Eğer Mbappe Manchester'da oynamazsa, PSG sezonun en büyük maçında ciddi şekilde zayıflayacak.

Mbappe, bu sezon tüm kulvarlarda toplam 43 maça çıktı ve 37 gol kaydetti.

22 yaşındaki oyuncu sezonun başlarında da ufak bir sakatlık sorunu yaşadı ve Kasım ayında oynanan bazı maçlarda forma giyemedi. Ayrıca sezona girer girmez koronavirüse yakalandı ve ligin ilk üç haftasında forma giyemedi.

PSG'nin sıradaki maçları

Pochettino ve PSG, Mbappe'nin sakatlığının ne kadar ciddi olduğuna dair bir ipucu vermedi, ancak oyuncunun kıran kırana devam eden Ligue 1'de oynanacak Lens maçını kaçıracağı kesin.

Ligue 1'de sezonun bitmesine dört maç kaldı. Liderlik 73 puanla Lille'de bulunuyor. 72 puanlı PSG ve 71 puanı Monaco da yarışın içinde yer alan diğer takımlar.

PSG, Cumartesi günü oynanacak zorlu maçın ardından Şampiyonlar Ligi'ne dönecek ve Salı günü Etihad Stadyumu'nda Manchester City ile karşılaşacak.