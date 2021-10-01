Arjantinli yıldızın ailesiyle birlikte kaldığı otelde hırsızlık olayı yaşandı.

Paris Saint-Germain'in Barcelona'dan kadrosuna kattığı Lionel Messi, büyük bir şok yaşadı.

Arjantinli yıldızın, Paris'te ailesiyle birlikte konakladığı otelde soygun olayı gerçekleşti. Bunun üzerine Messi, taşınmak ve eve geçmek için çalışmalarına başladı.

Lionel Messi hangi otelde kalıyordu?

The Sun'da yer alan habere göre hırsızlık olayı, Messi'nin kaldığı Le Royal Monceau'de yaşandı. İddiaya göre yıldız futbolcunun konakladığı odanın üst katındaki bir odanın balkonundan içeriye giren hırsızlar 3 bin sterlin'lik altın kolye, 500 sterlin'lik küpeler ve 2 bin sterlin nakit parayı çaldı.

Odası soyulan kişinin Dubaili bir mali müşavir olduğu söylendi. Messi, şimdi ailesiyle birlikte kendisine Paris'te yeni bir ev bakıyor.

Messi'nin PSG dönemi nasıl başladı?

Ligue 1'e geldikten sonra adapte olmakta biraz zorlanan ve bununla birlikte sakatlık yaşayan Messi, son döneemde kendini bulmaya başladı.

Arjantinli yıldız, hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Manchester City karşılaşmasında takımının ikinci golünü, jeneriklik bir biçimde atmayı başardı.

Messi'nin bu golden sonra vites yükseltmesi ve eski formuna kavuşması bekleniyor.

Messi için sırada ne var?

Arjantinli oyuncunun formasını giydiği PSG, Ligue 1'in dokuzuncu hafta mücadelesinde pazar günü saat 14.00'te Rennes'e konuk olacak.

Millî aranın ardından iç sahada Angers'i ağırlayacak olan Mauricio Pochettino'nun ekibi, hafta arasında ise Şampiyonlar Ligi'nde Bundesliga ekibi Leipzig'i ağırlayacak.

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