PSG'nin gözü Lyon ile sözleşme uzatmayan Memphis Depay'da

Lyon'un henüz yeni sözleşme imzalamayı başaramadığı Memphis Depay'ın adı PSG ile anılıyor.

Fransız basınının önde gelen gazetelerinden Le Parisien, Lyon ile henüz yeni sözleşme imzalayan Hollandalı hücum oyuncusu Memphis Depay'ın, PSG'nin transfer hedeflerinden biri olduğunu öne sürdü.

Habere göre pandeminin getirdiği olumsuz ekonomik şartlardan etkilenen PSG, sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyuncu havuzunu yakından incelerken, bu havuzun en değerli parçalarından biri olan Depay, çok sayıda takımın olduğu gibi Mauricio Pochettino'nun takımının da transfer listesinde.

Depay'ın yanı sıra kontratı bu yaz bitecek olan Lionel Messi, David Alaba ve Sergio Agüero'nun durumlarını da yakından takip eden PSG'nin bu oyunculardan bazılarına teklif yapması bekleniyor.

Takımını sırtlıyor

PSV'de yaptığı çıkışın ardından 2015'te 27.5 milyon euro karşılığında Manchester United'a transfer olan Depay, İngiliz ekibinde büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştı.

Forma giydiği dönemde Premier Lig'de sadece iki gol atabilen Depay 2016-2017 sezonunda Lyon'a transfer olurken, Fransız takımında oldukça başarılı bir dönem geçirdi.

2017-2018 sezonunu ligde 19 gol ve 13 asistle tamamlayan Depay, bu sezon da şans bulduğu 29 lig karşılaşmasına 13 gol ve 9 asist sığdırarak öne çıkmayı başardı.