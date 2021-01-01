PSG'nin genç yıldızı Kylian Mbappe bir rekora daha koşuyor

Barcelona'ya attığı üç golle Avrupa futbolunun gündemine oturan Kylian Mbappe, genç yaşına rağmen tarihin en iyilerinden biri olmayı başardı.

Geçen sezon Devler Ligi'nde final oynayan takımında grup aşaması sonrasında fileleri sarsmayı başaramayan Mbappe, Barcelona karşısında sergilediği futbolla takımına kupa yolunda büyük bir katkı vereceğinin de sinyallerini vermiş oldu.

Camp Nou'da attığı üç golün ardından Portekizli golcü Pauleta'yı geride bırakarak, PSG'de kulüp tarihinin en golcü üçüncü oyuncusu olan 22 yaşındaki yıldız, aynı zamanda Karim Benzema'nın rekoruna da göz dikti.

Şampiyonlar Ligi'nin eleme turu aşamalarında 11 gole ulaşan ve eleme turlarındaki en golcü üçüncü Fransız futbolcu olan Mbappe, Thierry Henry'nin iki, Benzema'nın ise altı gol gerisinde kaldı.

Mbappe'nin önümüzdeki yıllarda büyük bir sakatlık ya da kariyerinde beklenmedik bir düşüş yaşamaması halinde bu rekorun da sahibi olmasına kesin gözüyle bakılıyor.