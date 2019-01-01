PSG'nin Galatasaray maçı kafilesi açıklandı: Cavani yok

PSG'nin Galatasaray maçı kadrosu belli oldu. Cezası bulunan Neymar'ın yanı sıra Cavani, Dagba, Draxler ve Kehrer İstanbul'a getirilmiyor.

Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında yarın akşam 'a konuk olacak PSG'de kadro açıklandı.

Cezalı Neymar'ın dışında sakatlıkları bulunan Draxler, Dagba ile Kehrer ve hazır olmayan Cavani kafilede yer almadı.

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İyileşen Mbappe ve Icardi ise görev verildiği takdirde Galatasaray'a karşı sahada olacak.

PSG'nin 21 kişilik kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Navas, Rico, Aouchiche, Bernat, Kimpembe, Choupo-Moting, Di Maria, Diallo, Gueye, Herrera, Icardi, Innocent, Nianzou Kouassi, Kurzawa, Marquinhos, Mbappe, Meunier, Paredes, Sarabia, Thiago Silva, Verratti.