PSG'nin Galatasaray maçı kafilesi açıklandı: Cavani yok
Yorum()
Getty
Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında yarın akşam Galatasaray'a konuk olacak PSG'de kadro açıklandı.
Cezalı Neymar'ın dışında sakatlıkları bulunan Draxler, Dagba ile Kehrer ve hazır olmayan Cavani kafilede yer almadı.
İyileşen Mbappe ve Icardi ise görev verildiği takdirde Galatasaray'a karşı sahada olacak.
PSG'nin 21 kişilik kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Navas, Rico, Aouchiche, Bernat, Kimpembe, Choupo-Moting, Di Maria, Diallo, Gueye, Herrera, Icardi, Innocent, Nianzou Kouassi, Kurzawa, Marquinhos, Mbappe, Meunier, Paredes, Sarabia, Thiago Silva, Verratti.