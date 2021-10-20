PSG'de mutsuz olan Donnarumma, Barcelona ve Juventus'un radarında

PSG'nin İtalyan kalecisi Donnarumma, Fransa'da oynayamadığı için mutsuz günler geçirirken Barcelona ve Juventus İtalyan kaleci için sıraya girdi.

PSG'nin yaz transfer döneminde renklerine bağladığı İtalyan kaleci Donnarumma, Fransız ekibinde formsuz bir dönemden geçiyor. Şu ana kadar sadece 5 maçta forma giyebilen İtalyan eldiven, kaleyi Keylor Navas'a kaptırmış görünüyor.

Arjantinli teknik adam Pochettino'nun ilk tercihi arasında yer almayan Donnarumma, PSG'nin ikinci kalecisi konumuna düştüğü için kendisini iyi hissetmiyor. Transfer olduğu dönemde kaleyi Navas'tan devralan İtalyan kaleci, etkisiz performansının ardından yedek kulübesine çekildi.

Ne söylendi?

Calciomercato'nun haberine göre Mino Raiola, PSG'de mutsuz günler geçiren İtalyan kaleci Gianluigi Donnarumma'yı Fransız ekibinden ayırmak istiyor. Paris takımında mutsuz olan İtalyan kalecinin bu durumu devam ederse Raiola, Donnarumma'ya yeni bir kulüp bulacak.

Donnarumma konusunda hemen devreye girmesi beklenen iki takımın ise İtalya'dan Juventus ve İspanya'dan Barcelona olacağı konuşuluyor. PSG'ye transfer olduğu dönemde; Barcelona, İtalyan eldiveni takımına dahil etmek istemişti. Aynı zamanda Juventus da uzun bir süre Donnarumma'nın peşinden koşsa da transferde mutlu sona ulaşamamıştı.

İtalyan kalecinin çevresindekiler, Keylor Navas'ın PSG'de bir ağırlığı olduğunu ve Donnarumma'nın yedek kalmasının sadece performansına bağlı olmadığını düşünüyor. Donnarumma, İspanya maçının öncesinde yaptığı açıklamada PSG'ye oynamak için gittiğini belirten bazı açıklamalar yapmıştı.

Donnarumma'nın PSG'ye transfer olduğu dönemde, bazı eleştirmenler İtalyan kalecinin zaten Keylor Navas gibi iyi bir file bekçisine sahip olan bir ekibe gitmemesi gerektiğini belirtmişlerdi. İtalyan eldiven, her şeye rağmen Keylor Navas'ın hiyarerşisinin devam ettiği takıma imza attı. Bu yüzden, pek çok kişi Donnarumma'nın şu anda yedek kalmasına şaşırmıyor.

Genç kaleci, İtalya Milli Takımı'yla ülkesine döndüğü sırada eskiden formasını giydiği Milan taraftarları tarafından da protesto edilmiş ve PSG'ye gitmesi tepki çekmişti.

2020 Avrupa Şampiyonu İtalya'nın kalesini başarıyla koruyan Gianluigi Donnarumma, Avrupa'nın dev kulüplerinin transfer listesinde bulunmuş ama Fransa'nın PSG takımıyla sözleşme imzalamıştı.

Donnarumma'nın kariyeri

1999 doğumlu İtalyan kaleci Gianluigi Donnarumma, futbola Castellammare takımında başladı. Daha sonra Milan altyapısına transfer olan İtalyan eldiven, henüz 16 yaşındayken Milan'ın as kalecisi olmayı başardı. Gösterdiği etkili performansla kendisini izleyenleri etkileyen genç kaleci, kısa sürede İtalya Milli Takımı'nın da kalesini devraldı.

İtalya'nın kalecisi olarak 2020'de Avrupa Şampiyonluğu yaşayan Donnarumma, Milan ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Fransa'nın dev takımı PSG'ye transfer oldu.

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