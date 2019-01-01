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PSG'de Kylian Mbappe ve Mauro Icardi sakatlıktan dönüyor

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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden PSG'de sakatlıklarını atlatan Mbappe ve Icardi, Bordeaux maçının kadrosuna dahil edildi.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki rakiplerinden Paris Saint-Germain'de (PSG) sakatlığı geçen oyuncular Kylian Mbappe ve Mauro Icardi, yarın oynanacak Bordeaux maçının kadrosuna alındı.

PSG Kulübü, yarın deplasmanda Bordeaux ile yapılacak maçın kadrosunu açıkladı.

PSG'nin 25 Ağustos'ta Toulouse'u 4-0 yendiği maçta sağ bacak arka adalesinden sakatlanan Mbappe ve 19 Eylül'de kasık sakatlığı yaşayan Icardi, sakatlıklarının ardından ilk defa maç kadrosunda yer aldı.

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 1 Ekim Salı günü sahasında PSG'yi ağırlayacak.

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15 puan topladı

Son yıllarda Ligue 1'e damga vuran Paris Saint Germain sezona Neymar konusunda yaşanan sorunlarla başlarken ilk 7 maçta 5 galibiyet aldı ve 15 puan topladı. 

Ligin ikinci haftasında Rennes deplasmanında 2-1 mağlup olan Paris ekibi, ligdeki son maçında ise sahasında Reims'e 2-0 yenildi.

 

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