PSG'de Kylian Mbappe ve Mauro Icardi sakatlıktan dönüyor
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki rakiplerinden Paris Saint-Germain'de (PSG) sakatlığı geçen oyuncular Kylian Mbappe ve Mauro Icardi, yarın oynanacak Bordeaux maçının kadrosuna alındı.
PSG Kulübü, yarın deplasmanda Bordeaux ile yapılacak maçın kadrosunu açıkladı.
PSG'nin 25 Ağustos'ta Toulouse'u 4-0 yendiği maçta sağ bacak arka adalesinden sakatlanan Mbappe ve 19 Eylül'de kasık sakatlığı yaşayan Icardi, sakatlıklarının ardından ilk defa maç kadrosunda yer aldı.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 1 Ekim Salı günü sahasında PSG'yi ağırlayacak.
15 puan topladı
Son yıllarda Ligue 1'e damga vuran Paris Saint Germain sezona Neymar konusunda yaşanan sorunlarla başlarken ilk 7 maçta 5 galibiyet aldı ve 15 puan topladı.
Ligin ikinci haftasında Rennes deplasmanında 2-1 mağlup olan Paris ekibi, ligdeki son maçında ise sahasında Reims'e 2-0 yenildi.