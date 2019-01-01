PSG'de Edinson Cavani, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'a karşı forma giyemeyecek

Neymar'ın sakatlığıyla sarsılan PSG, Bordeaux'yu tek golle yendikleri maçında sakatlanan Cavani ile bir darbe daha aldı.

PSG teknik direktörü Thomas Tuchel'in başı sakatlıklarla dertte.

Daha önce Neymar'ı 10 haftalığına kaybeden PSG, bu kez Edinson Cavani'ye sakatlığa kurban verdi.

Bordeaux karşısında maçın tek golünü kaydeden Edinson Cavani sakatlanarak oyundan çıktı.

Şampiyonlar Ligi'nde Salı günü oynanacak Manchester United maçında forma giyemeyecek olan Edinson Cavani'nin ne kadar süreyle sahalardan uzak kalacağı henüz açıklanmadı.

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Telefoot'a konuşan Thomas Tuchel, "Birkaç teste girdi ancak tesislerde birkaç tanesine daha girecek. Manchester'da forma giymesinin oldukça zor olduğunu düşünüyorum." dedi.

Ardından PSG, Manchester'a gidecek olan kafilede ise Edinson Cavani'ye yer verilmediğini duyurdu.