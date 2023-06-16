Kylian Mbappe’yi takımda tutmaya çalışan PSG yönetimi, Fransız yıldızın Monaco’dan takım arkadaşı Bernardo Silva’yı transfer etmek istiyor.

Yeni bir teknik direktörle henüz anlaşmayan ve Julian Nagelsmann ile görüşmelerini sürdüren PSG, Manchester City ile Şampiyonlar Ligi’ni kazanan Bernardo Silva’yı transfer edebilmek için çalışmalarını hızlandırdı. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano’nun aktardığı bilgiye göre Silva’nın menajeriyle bir araya gelen PSG yetkilileri, projelerini aktardı.

Manchester City yönetimi kulüple 2025 yılına dek sözleşmesi bulunan Silva’nın geleceğine ilişkin ilk adımı Portekizli oyuncunun tarafından beklerken, PSG’nin oyuncunun maaş talebini karşılayabilmesi halinde İngiliz ekibiyle masaya oturması bekleniyor.

Beş kez Premier Lig'i kazandı

Finalin ardından yeni sözleşme imzalamaya yanaşmayan Silva, daha önce Monaco ile Fransa’da boy göstermişti.

Bu sezon Manchester City formasıyla 55 karşılaşmaya çıkan ve bu maçlara yedi gol ve altı asist sığdırmayı başaran 28 yaşındaki oyuncu, Monaco’da Kylian Mbappe ile birlikte bir şampiyonluk elde etmişti. Futbola Benfica altyapısında başlayan Silva 2017 yazında transfer olduğu Manchester City ile beş Premier Lig şampiyonluğu elde ederek adını unutulmazlar arasına yazdırdı.